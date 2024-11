Confermato dalla Francia l’addio di Skriniar: “Condannato a partire”

Il caso Milan Skriniar continua ad attirare l’attenzione mediatica in Italia come in Francia: è arrivato un nuovo annuncio pesante sul suo futuro

Milan Skriniar era considerato uno dei migliori difensori centrali in circolazione quando vestiva la maglia dell’Inter per potenza fisica, qualità nell’iniziare l’azione e capacità di bloccare gli attacchi avversari. La carriera dello slovacco, proprio sul più bello, ha subito uno stop improvviso, almeno per quello che vediamo sul campo.

Già nell’ultima stagione all’Inter, in cui è stato bloccato da un infortunio, e poi soprattutto con la maglia del club francese, il centrale non è riuscito più a tornare ai livelli per cui si è fatto conoscere al mondo. Gli errori sono stati tanti, ancor di più la sensazione di incertezza che ha lasciato in molti tifosi, tanto da perdere definitivamente il posto da titolare e scendere nelle gerarchie.

Luis Enrique proprio non lo vede, tanto che in questa stagione in Ligue 1 è sceso in campo solo tre volte, e solo nel 22 per cento dei casi da titolare, rimediando un’ammonizione e senza neppure rubare l’occhio. Intanto, si continua a parlare con insistenza del suo futuro e ormai non sembrano esserci vie d’uscita.

Il futuro di Skriniar è ormai deciso: si avvicina il ritorno in Italia

Alle porte dei 30 anni, Skriniar ha bisogno di ritrovare continuità sul campo e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. In più, il PSG non sembra intenzionato a puntare su di lui, per cui un trasferimento già sul calciomercato di gennaio sembra praticamente inevitabile.

Vi abbiamo parlato a più riprese di un suo possibile ritorno in Italia nelle prossime settimane, con la Juventus in prima fila, ma occhio anche a Napoli e Milan. Anche in Francia sono convinti che la strada tracciata sia quella dell’addio, tanto che ‘L’Equipe’ ha scritto che “ha un tempo di gioco molto limitato in questa stagione e sembra condannato a partire a gennaio“.

Insomma, fare marcia indietro ormai pare quasi impossibile e proprio per questa ragione i club italiani hanno le antenne dritte per acquistarlo.