Berrettini, c’è la resa definitiva: l’ultima decisione scuote i tifosi

Per Matteo Berrettini c’è la resa definitiva, arriva una decisione cruciale che scuote i tifosi del tennista azzurro: cos’è successo nelle ultime ore

Una stagione difficile, dopo una serie di infortuni e delusioni che hanno portato il tennista romano a perdere numerosi posizioni in classifica ATP. Solamente nel gennaio del 2022, l’azzurro aveva raggiunto il sesto posto assoluto, ma il lento declino lo ha fatto scivolare in 36a posizione. Il finale di anno sarebbe servito per una ripresa, che, però, sembra non arrivare mai.

Nelle scorse ore, infatti, Matteo Berrettini ha deciso di cancellarsi dall’entry list dell’Atp 250 di Metz. Si tratta di una notizia completamente inaspettata, dato che uno dei principali obiettivi del 28enne azzurro in questo finale di stagione era proprio quello di risalire la sopracitata classifica e rientrare così tra le teste di serie all’Australian Open 2025.

Berrettini dà forfait: cosa succederà adesso all’azzurro

Non un momento particolarmente felice per i fan dei tennisti italiani. Prima ancora di Berrettini, infatti, era arrivato negli scorsi giorni il forfait di Lorenzo Musetti, ma soprattutto di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha rinunciato al torneo Parigi-Bercy per un virus e si dovrà concentrare direttamente per le Finals di Torino.

Anche per Berrettini, dunque, un ritiro anticipato. La sua stagione, dunque, si sarebbe conclusa con la sconfitta al primo turno dell’Atp 500 di Vienna per mano di Alexei Popyrin. Stando infatti alle pre-convocazioni di Filippo Volandri, Matteo non figura tra coloro che prenderanno parte alla spedizione azzurra in Coppa Davis, dove l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo di campione.

Solamente un’ipotesi, però, al momento. Dato che le convocazioni sono solamente provvisorie e potranno cambiare anche nei prossimi giorni. E’ possibile che Berrettini abbia deciso di rinunciare al torneo francese, proprio per prepararsi al meglio per Malaga, come ha fatto il sopracitato Musetti con l’Atp 250 di Belgrado.

Al momento, infatti, risulta davvero difficile pensare di rinunciare ad un tennista come Berrettini, che col servizio che si ritrova può davvero battere chiunque sul cemento indoor. Peraltro, Matteo potrebbe essere schierato come numero 2, un dettaglio non di poco conto. Staremo a vedere quali saranno effettivamente le scelte di Volandri che arriveranno nei giorni a seguire.

La speranza è che l’Italia possa nuovamente ben figurare e che le possibili scelte strategiche, diano un effettivo vantaggio in campo nel torneo in programma dal 19 al 24 novembre prossimi in Spagna.