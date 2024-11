Sinner, arriva una pessima notizia: sconfitta e terremoto in classifica

Arriva una pessima notizia per Jannik Sinner: la sconfitta genera un terremoto nella classifica ATP soprattutto in vista delle Finals di Torino

Il torneo di Parigi-Bercy sta riservando clamorose sorprese. La prima è stata sicuramente quella che ha riguardato il favorito assoluto: Jannik Sinner, che ha dovuto rinunciare al torneo per colpa di un virus. Già nei primi allenamenti aveva riscontrato qualche problema, che poi gli ha completamente impedito di partecipare alla gara, annunciando un forfait anticipato.

Proprio Jannik aveva parlato dopo la difficile scelta: “Non vedevo proprio l’ora di questo torneo, sono deluso. Ma andrà tutto bene, non sono preoccupato per Torino e la Davis. Farò di tutto per essere al 100%. C’è abbastanza tempo per preparare molto bene le Finals. Ho iniziato a sentirmi male durante l’allenamento. A quanto pare è un virus. Ora mi sento meglio, ma non sono pronto per competere a Parigi. Punterò a tornare più forte per Torino”.

Alcaraz inguaia Sinner: perché la sconfitta può costare caro

Proprio il torneo italiano, rischia di diventare più complesso del previsto per l’altoatesino. In programma dal 10 al 17 novembre prossimi, le ATP Finals che si svolgeranno all’Inalpi Arena, potrebbero riservare qualche sorpresa di troppo al numero uno del ranking mondiale. Questo, soprattutto, a causa della recente sconfitta di Carlos Alcaraz.

Ebbene sì, il clamoroso k.o. dello spagnolo contro Ugo Humbert per 6-1, 3-6, 7-5, complica la vita dell’azzurro e non poco. Con questa sconfitta, infatti, Alcaraz rischia fortemente di perdere il secondo posto nel ranking ATP a favore di Zverev, che ha superato Arthur Fils per 6-4, 3-6, 6-3 nel suo ottavo di finale.

Per superare lo spagnolo, al tedesco basterà raggiungere la finale del torneo Parigi-Bercy. Un ribaltamento di classifica in questo finale di stagione, che potrebbe cambiare e non poco gli scenari in vista delle Finals di Torino. Se Alcaraz finisse terzo, infatti, potrebbe finire nella fase a gironi con Sinner qui in Italia, anticipando uno scontro che sarebbe potuto avvenire solamente in semifinale o in finale come da classifica.

Le teste di serie, infatti, diventerebbero proprio Sinner e Zverev, rendendo possibile uno scontro anticipato tra l’azzurro e lo spagnolo, che rischierebbe di complicare e non poco il percorso del numero uno al mondo nella sua Italia. Non resterà che attendere la fine del torneo francese, per capire le conseguenze effettive verso le Finals di Torino che si avvicinano sempre più a grandi passi.