È ufficiale, pessime notizie per Sinner: cambia di nuovo tutto

Pessime notizie per Jannik Sinner, questa proprio non ci voleva: cambia di nuovo tutto per il numero uno del tennis mondiale

E’ uno Jannik Sinner che vola sulle ali dell’entusiasmo quello che si appresta a concludere il 2024, il suo anno. L’azzurro è reduce dalla vittoria del Masters di Shanghai e dal trionfo nel torneo d’esibizione Six Kings Slam, dove ha battuto i migliori tennisti al mondo. Dopo di lui, ci verrebbe da dire in questo momento, dato che l’altoatesino non è solo ancora in testa alla classifica ATP, ma è anche in uno stato di grazia sontuoso.

Le voci extra campo, riguardanti la possibile squalifica per doping, non lo hanno minimamente intaccato. Sinner ha continuato a mostrare un livello di tennis altissimo e ha fatto suoi quasi tutti i tornei ai quali ha preso parte. Il ricorso della WADA al TAS per la vicenda Clostebol, potrebbe portargli via punti e, purtroppo, anche mesi dal campo, ma ora non è questo il primo pensiero di Jannik.

Sinner, pessimo sorteggio alla Parigi-Bercy: gli abbinamenti

A preoccupare maggiormente Sinner, potrebbe essere stato il sorteggio del prossimo grande torneo al quale prenderà parte: la Parigi-Bercy. Il torneo francese è iniziato proprio oggi, 26 ottobre, e proseguirà fino al prossimo 3 novembre. Il numero uno al mondo, però, non scenderà in campo fino a martedì prossimo, per i sedicesimi di finale.

Il sorteggio del tabellone non è stato così magnanimo con l’atleta azzurro. Il percorso, almeno sulla carta, si presenta piuttosto complicato e rappresenterà un test importantissimo in vista delle Nitto ATP Finals. L’obiettivo di Jannik, infatti, è quello di raggiungere Torino nelle migliori condizioni possibili per provare a trionfare davanti al pubblico di casa, come non riuscì lo scorso anno contro Djokovic.

Come detto, Sinner sfrutterà la posizione di classifica e potrà attendere un turno prima di scendere in campo contro il vincente della sfida tra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Due potenziali avversari molto pericolosi su questa superficie, se in giornata. L’americano ha da poco battuto Andrey Rublev e raggiunto le semifinali a Basilea. Se Jannik dovesse farcel,a il maggiore indiziato per spingersi fino agli ottavi di finale nella sua stessa porzione di main draw è Holger Rune. Il danese sta cercando di ritrovare sé stesso e dovrà prima battere la concorrenza di Matteo Arnaldi e Alexander Bublik.

Ai quarti, il favorito numero uno per sfidare potenzialmente Sinner è Taylor Fritz, sconfitto proprio dall’azzurro recentemente nella finale degli US Open. Lo statunitense, però, non avrà un cammino per nulla facile, dovendo affrontare uno tra Jack Draper e Jiri Lehecka. Da non sottovalutare neanche Alex de Minaur, che vuole riprendersi da una serie di problemi fisici che lo hanno messo a dura prova.

Infine, i quattro favoriti per un posto in semifinale, sempre secondo la classifica, nella parte alta del tabellone sono Alexander Zverev, Rublev, Stefanos Tsitsipas e Lorenzo Musetti.