Giuntoli prepara un altro colpo a sorpresa: torna l’ex Serie A

Giuntoli prepara un altro colpo a sorpresa per la difesa della Juventus. L’ex Serie A può tornare a gennaio: le ultime di calciomercato

La dirigenza della Juventus, dopo il grave infortunio di Bremer, è costretta a tornare sul mercato anche per la prossima sessione invernale in programma a gennaio. Come ammesso dallo stesso Giuntoli, il club si sta già guardando intorno per un nuovo difensore.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, uno dei nomi accostati ai bianconeri è quello dell’ex Inter Milan Skriniar. Stando alle ultime indiscrezioni, nel caso in cui il difensore slovacco dovesse lasciare il PSG, il club parigino sarebbe intenzionato a cederlo a titolo definitivo. Il cartellino del capitano della Nazionale slovacca è valutato intorno ai 18-20 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore di 29 anni al momento nemmeno titolare nel suo club. Inoltre, l’alto ingaggio da 10 milioni di euro a stagione fino al 2028 è fuori portata per la Juve. L’operazione sarebbe così fattibile solo attraverso la formula del prestito ed il pagamento di parte dell’ingaggio da parte della società francese. Giuntoli e la dirigenza della Juventus valutano così le alternative.

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza bianconera si sarebbe mossa anche sul profilo dell’ex Sampdoria Andersen. L’ex Serie A è attualmente in forza al Fulham in Premier League.

Calciomercato Juve, spunta anche l’ex Sampdoria Andersen per la difesa: i dettagli

Sarebbe dunque Andersen l’ultimo nome per la difesa della Juve, che nelle ultime ore avrebbe sondato anche l’ex Dragusin. Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it, però, il difensore rumeno ed il Tottenham non stanno valutando, allo stato attuale, una possibile separazione nella sessione di mercato invernale.

Il classe 1996 è titolare in Premier League con il Fulham e, conoscendo già la Serie A, rappresenta un’alternativa importante per i bianconeri. Tuttavia, il suo contratto è in scadenza nel 2029 e la valutazione supererebbe i 20-25 milioni di euro. La Juventus è dunque avvisata.