Roma, la squadra spinge per il ritorno di De Rossi: i Friedkin vogliono un altro allenatore | CM.IT

Ivan Juric non è assolutamente saldo sulla panchina della Roma: molti giocatori vorrebbero il ritorno di De Rossi, ma ll club preferisce un altro allenatore

Ivan Juric ha ricevuto una fiducia a tempo: una mossa scelta dal club anche per sondare meglio il mercato degli allenatori. I rapporti tra il croato e la squadra restano infatti molto tesi, soprattutto perché alcuni rappresentanti dello spogliatoio vorrebbero il ritorno di De Rossi.

Il club, però, al momento non è convinto e preferirebbe un’altra soluzione rispetto a un DDR bis: nei piani della società – stando a quanto risulta a Calciomercato.it – c’è infatti un nuovo allenatore per questa e per la prossima stagione. Un profilo straniero? Possibile, anche se in questo momento non vanno esclusi gli altri candidati italiani.