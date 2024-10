Juventus, Thiago Motta perentorio su Gatti: “Non esiste”. Sorpresa Koopmeiners

La Juventus ospita il Parma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Si torna in campo per la Juventus dopo lo scoppiettante 4-4 del Meazza contro l’Inter, con la formazione bianconera che ospita il Parma nel turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A.

Alla vigilia del match dell’Allianz Stadium è intervenuto in conferenza Thiago Motta: “Contro il Parma, come sempre, sarà una partita diversa dalle altre. Ogni gara è una cosa a sé e dobbiamo fare bene in tutte le fasi per alzare la probabilità di ottenere un risultato positivo – sottolinea l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ – Ci sono tante cose da migliorare, tra le quali di sicuro quelle di evitare le espulsioni e non commettere più falli che portano a calci di rigori per gli avversari. Con l’Inter abbiamo fatto tante cose buone, ma ad esempio all’inizio del secondo tempo dovevamo essere più compatti: dobbiamo gestire meglio le difficoltà per andare a cercare il risultato positivo”.

Sul possibile turnover iniziale per Vlahovic, finora sempre titolare tra campionato e Champions League: “Quando Dusan riposerà, capiremo eventualmente quale giocatore e quali caratteristiche sono le migliori tra quelli che schiereremo in attacco. Sono valutazioni che faremo soltanto se arriverà il momento in cui Vlahovic non sarà in campo”.

In merito alle esclusioni di Gatti contro Stoccarda e Inter, Thiago Motta è perentorio: “Non esiste nessun malinteso e nessun calo durante gli allenamenti. Federico fa parte del gruppo e le scelte vanno fatte per il bene della squadra. Non esiste niente di niente”.

Juventus-Parma, Thiago Motta sorride per Koopmeiners e ammette: “Non guarderò Milan-Napoli”

La buona notizia per Thiago Motta arriva dal ritorno tra i convocati, un po’ a sorpresa viste le indiscrezioni degli ultimi giorni, di Teun Koopmeiners: “Recupereremo Koop, vedremo domani se dall’inizio o a partita in corso. Restano indisponibili invece Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer e Milik“.

L’allenatore bianconero torna sul pirotecnico pareggio contro l’Inter: “Abbiamo avuto degli ottimi momenti e altri invece in cui dovremo migliorare. L’abbiamo terminata bene avendo la possibilità di vincerla. È stata una gara spettacolare, ma ormai è il passato: tutto il resto sono opinioni e non contano in questo momento perché la testa è al 200% al Parma”.

Thiago Motta infine ammette nella conferenza pre Parma: “Non guarderò questa sera la sfida tra Milan e Napoli, farò una cena a casa con la mia famiglia e ne approfitterò per rilassarmi. Il Napoli lo abbiamo già affrontato, mentre la gara con il Milan è ancora lontana”.