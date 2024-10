Thiago Motta rassicura su Conceicao e non fa sconti a Vlahovic: “Scelta tecnica”

Girandola di emozioni nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta

Thiago Motta sorprende all’inizio con l’esclusione di Yildiz, ma alla fine azzecca il cambio con l’ingresso in campo del fantasista turco che con una doppietta salva la Juventus nel pirotecnico Derby d’Italia contro l’Inter.

L’allenatore bianconero ed ex della sfida tira alla fine un sospiro di sollievo: “La squadra ha tenuto testa a una delle due favorite del campionato, anche se abbiamo avuto troppi alti e bassi. A tratti abbiamo sofferto, in altre circostanze invece abbiamo giocato bene e messo in difficoltà l’Inter – analizza Thiago Motta in conferenza stampa – È una partita che va studiata e analizzata bene per capire dove dobbiamo migliorare. Però, come in altre occasioni, anche nelle difficoltà siamo usciti con il gioco e con la voglia di raddrizzare il risultato”.

Il mister della Juventus prosegue: “Serve equilibrio e il giusto atteggiamento per raggiungere dei risultati positivi. Dobbiamo mantenere un livello alto per tutta la partita se vogliamo competere contro squadre così forti come l’Inter e vincere queste partite. Noi abbiamo giocatori forti e che possono fare la differenza, ma ogni partita è diversa e stasera affrontavamo una squadra forte”.

Thiago Motta si sofferma sui singoli e sulle scelte di formazione: “Conceicao non ha niente, era stanco com’è normale che sia. É positivo che sia uscito così perché dobbiamo dare tutto in campo. Vlahovic l’ho sostituito per scelta tecnica, mentre Yildiz questa sera poteva dare opzioni diverse alla squadra entrando dalla panchina. Ha giocato Weah dall’inizio perché nelle transizioni poteva fare qualcosa di interessante. Danilo? Sia lui che Gatti stanno bene e ho scelto Danilo per iniziare la partita”.

In conferenza stampa dopo Thiago Motta è intervenuto anche Manuel Locatelli: “È stata una partita incredibile, dalle emozioni forti, dobbiamo ripartire da questo spirito. Visto come si era messa è un punto guadagnato. È un risultato che deve darci maggiore consapevolezza”. Il centrocampista bianconero risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Inter e Napoli favorite per lo scudetto? Sono squadre forti, ma anche noi lo siamo. L’Inter è fortissima, giocano insieme da tanto tempo e sono una squadra matura a certi livelli. Noi dobbiamo continuare a lavorare con umiltà come stiamo facendo“.