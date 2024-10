Piove sul bagnato per Inzaghi: nuovo infortunio e allarme Inter

L’Inter si fa riacciuffare dalla Juventus nel pirotecnico 4-4 di San Siro: scatta un nuovo allarme per Simone Inzaghi in vista della prossima trasferta contro l’Empoli

Tanti rimpianti per l’Inter di Simone Inzaghi dopo il ‘folle’ 4-4 contro la Juventus nel Derby d’Italia di ieri pomeriggio a San Siro.

Ai nerazzurri non è bastata la doppietta di Zielinski e un vantaggio nella ripresa di 4-2 per portare a casa i tre punti contro i grandi rivali, che nel finale hanno riacciuffato nuovamente il pareggio grazie allo scatenato Yildiz. A segno per i campioni d’Italia anche Mkhitaryan e Dumfries, quest’ultimo però incerto nel finale insieme al neo entrato Bisseck sulla doppia zampata del fantasista turco della Juve. L’Inter continua a subire troppo nelle retrovie, con Inzaghi che sfoga tutta la sua rabbia in conferenza stampa a fine partita: “Dobbiamo responsabilizzarci tutti, è difficile accettare un pareggio del genere. Da quando sono qui non avevamo mai creato 8-9 palle contro la Juventus, ma alla fine il risultato non è quello che volevamo”.

Inter, Zielinski preoccupa Inzaghi: fastidio ai flessori per il polacco

L’Inter nel Derby d’Italia del Meazza ha dovuto fare a meno di un pilastro come Calhanoglu, sostituito comunque più che egregiamente da Piotr Zielinski in cambia di regia.

Il nazionale polacco si è preso la scena in casa nerazzurra, realizzando con estrema freddezza i due rigori concessi ai padroni di casa nel primo tempo. L’ex Napoli non si è tirato indietro alla chiamata di Inzaghi per sostituire Calhanoglu: “Non è un ruolo naturale per me, però siamo un po’ in emergenza e gioco dove mi dice il mister”, ha spiegato Zielinski a fine gara. L’Inter ha accusato il colpo proprio dopo l’uscita dal campo del centrocampista, che ha alzato bandiera bianca per un piccolo fastidio fisico che si porta dietro dall’ultima parentesi in nazionale. Il polacco ha accusato un affaticamento ai flessori e le sue condizioni sono da valutare in vista della trasferta di mercoledì pomeriggio ad Empoli.

Potrebbe quindi continuare l’emergenza in mediana per Inzaghi: appare complicato un recupero di Calhanoglu già per la sfida in terra toscana, mentre Asllani inoltre non è al massimo fisicamente e contro la Juventus è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti dopo il provino nel riscaldamento.