Inter-Juventus: provino in campo per Asllani, Thiago Motta ‘fa fuori’ Yildiz

L’Inter ospita la Juventus nel Derby d’Italia della nona giornata di Serie A: le scelte di Simone Inzaghi e dell’ex Thiago Motta

Alla fine la scelta del vice Calhanoglu è ricaduta su Zielinski in casa Inter, con il polacco preferito ad Asllani in regia vista l’assenza per infortunio del metronomo turco nel big match contro la Juventus.

Il centrocampista albanese era rientrato in gruppo giovedì dopo il problema rimediato in nazionale e nell’ultima rifinitura aveva accusato un piccolo fastidio al ginocchio, aprendo così la strada al compagno di squadra ex Napoli per la titolarità nello scacchiere di Simone Inzaghi. Asllani è comunque in panchina e durante il riscaldamento ha effettuato un ultimo provino sul prato verde di San Siro per testare le sue condizioni. Per il resto ci saranno i pretoriani Barella e Mkhitaryan in mediana insieme a Zielinski, mentre l’altra novità riguarda la corsia di destra con Dumfries che ha vinto il ballottaggio con Darmian.

Inter, Zielinski preferito ad Asllani. Conferma per Danilo nella Juve

In avanti torna la ‘Thu-La’ con capitan Lautaro Martinez e Thuram, mentre davanti Sommer conferma per de Vrij vista anche l’assenza di Acerbi.

Dopo diversi mesi e per la prima volta in stagione si rivede nella lista dei convocati Buchanan, che potrebbe essere prezioso sulle corsie esterne considerando lo stop per almeno un mese di Carlos Augusto. Nella Juventus invece la grande sorpresa è l’esclusione di Yildiz, con Weah a completare la trequarti bianconera insieme a Conceicao e Fagioli dietro Vlahovic. In difesa Thiago Motta punta ancora su capitan Danilo, viste le non perfette condizioni fisiche di Gatti.