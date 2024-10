Inter-Juventus, UFFICIALE: Inzaghi ne perde un altro, è emergenza

Un Inter-Juventus da vivere in emergenza per Simone Inzaghi, arriva una nuova tegola ufficiale per la squadra nerazzurra: la nota sull’infortunio

Mancano due giorni a Inter-Juventus, uno degli appuntamenti principali non solo della prossima giornata di campionato, ma dell’intera stagione calcistica. Il derby d’Italia è sempre carico di aspettative e tensioni. Ma per entrambi gli allenatori, ci saranno più problemi del previsto da gestire.

Sia i nerazzurri che i bianconeri si troveranno di fronte a qualche assenza di troppo in formazione. Se Atene piange, Sparta non ride. Dunque con la situazione piuttosto complicata in quel di Torino (Douglas Luiz, Bremer, Milik sicuramente out, Koopmeiners e Nico Gonzalez da valutare ma per niente sicuri di recuperare), fa il paio quella che sta vivendo ad Appiano Gentile Simone Inzaghi. Che ha recupero Zielinski e Asllani recentemente fuori causa, ma dovrà comunque rinunciare a Calhanoglu e Acerbi. E al centrocampista turco e all’esperto difensore va adesso ad aggiungersi un’altra nuova assenza, che di sicuro complica ulteriormente i piani del tecnico campione d’Italia.

Inter-Juventus, Carlos Augusto out: le sue condizioni

Come si temeva, infatti, non sarà della partita Carlos Augusto, che aveva abbandonato il campo nel match di Champions League contro lo Young Boys all’inizio del secondo tempo per un problema muscolare, venendo rilevato da Federico Dimarco. Il risultato degli esami medici sull’italobrasiliano è stato impietoso.

Dopo la risonanza magnetica svolta sul giocatore presso la clinica Humanitas di Rozzano, è emerso un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Nel comunicato diramato dall’Inter, si aggiunge che le condizioni del giocatore verranno rivalutate la prossima settimana. Dunque, Carlos Augusto sarà certamente fuori causa contro la Juventus e anche nel successivo match infrasettimanale contro l’Empoli, ma a questo punto, se non dovesse esserci un miglioramento repentino e improvviso delle sue condizioni, potrebbe saltare tutto il restante ciclo di partite fino alla pausa. Inter che dopo la trasferta in Toscana sarà ancora impegnata, prima della sosta di novembre, contro Venezia e Napoli in campionato e contro l’Arsenal in Champions League.