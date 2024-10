Yildiz, Inter-Juve da sogno: ora seguirà il consiglio di Allegri

Linguaccia alla Del Piero, come promesso, ora però serve seguire il consiglio di Allegri: doppietta da sogno per Yildiz in Inter-Juve

L’uomo che forse non ti aspetti. E che Thiago Motta non aveva schierato dal primo minuto. Infatti, il tecnico bianconero ha risparmiato il giovane Yildiz, preferendo Weah dal primo minuto per affrontare la temibile e più attrezzata Inter.

Per certi versi, il figlio d’arte ha anche siglato un gol importante – il momentaneo vantaggio bianconero – poi però nel secondo tempo serviva dare una svolta alla partita. Thiago Motta ha pescato il jolly dal cilindro, mandando in campo uno dei più importanti talenti della Serie A. Aspettava solo il momento giusto per lasciare il segno. Sono bastati 10 minuti a Yildiz per entrare in confidenza con San Siro e realizzare il gol che ha accorciato le distanze. Prima il 4-3, poi dieci minuti più tardi addirittura il gol del 4-4. E a quel punto, come aveva promesso alla Gazzetta dello Sport, ha replicato anche l’esultanza di Alessandro Del Piero. Il predestinato.

Da mesi accostano Kenan a Pinturicchio. Sarà il 10 dietro le spalle; sarà la classe cristallina; o sarà qualcosa di magico che il classe 2005 possiede tra i suoi piedi. Specialmente il sinistro, con il quale oggi ha realizzato una fantastica doppietta. E ora, come detto nell’intervista rilasciata di recente alla Gazzetta, dovrà mantenere un’altra promessa oltre a quella famosa linguaccia.

Yildiz, dopo la linguaccia alla Del Piero si va dal…barbiere!

Prima di Inter-Juventus, il quotidiano sportivo ha intervistato l’attaccante bianconero. Oltre a ricordare al ragazzo che Del Piero ‘inventò’ quella linguaccia proprio in una partita giocata al Meazza, è ritornato in auge l’episodio celebre con Allegri che mandava Kenan dal barbiere.

Era il giorno dell’esordio in Serie A. Agosto 2023. Più di un anno fa. Kenan debuttava nel grande calcio, ma c’era qualcosa che per il mister non andava: “Si tocca troppo i capelli, deve andare dal barbiere a tagliarseli”. E così, il giorno dopo l’esordio in campionato, Yildiz andò davvero dal barbiere.

Alla Gazzetta ha risposto ad una provocazione: “Se sono disposto a tagliare i capelli per un gol all’Inter? Quell’episodio con Allegri è stato molto positivo per me. Ora non credo sia necessario tagliarli, ma nel caso ci penserei…“. Insomma, dopo la linguaccia, per completare l’opera e festeggiare un clamoroso 4-4 pirotecnico, sembra doveroso passare dal barbiere di fiducia.