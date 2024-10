Rabbia per Di Lorenzo, Milan-Napoli è già iniziata: “Campionato falsato”

Di Lorenzo protagonista, nel bene e nel male, della sfida Napoli-Lecce vinta dalla squadra di Conte proprio grazie al gol del suo capitano

Giovanni Di Lorenzo è in tendenza su X non solo perché con un suo gol ha deciso la sfida tra Napoli e Lecce, lanciando gli azzurri a +5 sull’Inter nonché a +6 sulla Juventus e addirittura a +8 sul Milan.

Proprio i tifosi rossoneri sono quelli che hanno dato una forte mano a far andare in tendenza il capitano azzurro. Sono tantissimi i tweet che evidenziano il mancato rosso al difensore, per il fallo fatto a Rebic – da ammonito – nel finale della gara disputatasi al ‘Maradona’.

L’espulsione, sacrosanta anche per il moviolista di Dazn Marelli, avrebbe impedito a Di Lorenzo di giocare il big match col Milan in programma martedì sera al ‘Meazza’. Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Di Lorenzo andava espulso? Pagliacci — Pasteis de Nata (@mzrossonero) October 26, 2024

In due giorni rinviano la partita del Milan e il @sscnapoli giocherà contro un @acmilan senza Theo e Reijnders poi Di Lorenzo non viene espulso… #DeLaurentiisLeague @ https://t.co/ywp45xrBe3 — Mirko Fraticelli (@FraticelliMirko) October 26, 2024

Figuriamoci se espellevano Di Lorenzo contro il Milan 🤬🤬🤬🤬 campionato falsato!!!! — grazia cludi (@graziacludi) October 26, 2024

Arbitraggio pessimo, Di lorenzo andava espulso — orcailmizeria (@orcailmizeria) October 26, 2024

Oggi si poteva tranquillamente giocare ma ok è stata rinviata. Il mancato rosso a Di Lorenzo è francamente una cosa che non si può vedere. Vai a riguardarti le immagini. E di favorini il Napoli quest’anno ne sta avendo non pochi — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) October 26, 2024

Sta passando sotto banco la mancata ammonizione (SECONDA) di Di Lorenzo Di Lorenzo che quindi giocherà contro il milan milan a cui mancherà Theo Hernandez — Gerry اللعنة z (@Gerry25x) October 26, 2024

Napoli-Lecce, Di Lorenzo: “Partita troppo importante per noi”

“Le gare facili sulla carta nella realtà non lo sono mai”, ha detto Di Lorenzo a ‘Dazn’ dopo il successo sul Lecce che consente al Napoli di abbozzare una mini-fuga: “Ci abbiamo provato in tutti i modi e alla fine abbiamo segnato”, ha aggiunto il capitano del Napoli autore di una doppietta, con la prima rete annullata per fuorigioco.

“Dispiace tanto per il primo annullato, ma sono contento. Per noi era una partita troppo importante. Come arrivate alla doppia sfida con Milan e Atalanta? Sempre con l’ambizione di giocare per vincere. Intanto riposiamo…”, ha concluso il numero 22 della squadra di Conte.