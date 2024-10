Conte fa festa, ma pensa al Milan: “Non c’è solo Leao. Ho un solo giorno per preparare la gara”

Il Napoli vince 1-0 contro il Lecce al Maradona grazie alla rete del capitano Di Lorenzo: le parole di Conte in conferenza, anche sul Milan prossimo avversario

Altra vittoria al Maradona, altro clean sheet per il Napoli di Antonio Conte, che strappa i tre punti contro il Lecce con il gol di Di Lorenzo. Il mister mantiene il primato in classifica. Le parole del tecnico in conferenza stampa dopo il successo.

Sulla vittoria contro il Lecce: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Bisogna avere pazienza, calma e non farsi prendere dalla frenesia di fare gol. Sono partite difficili. Contento dei tre punti presi con una squadra che non c’entra nulla con quel posto in classifica. Detto questo auguro sempre il meglio per il Lecce. Domenica sarà lavorativa per chi non ha giocato”.

Dove può arrivare il Napoli: “Prima della sosta già mettevamo in cantiere che Empoli e Lecce sarebbero state partite facili. Non posso darvi torto, ma il Napoli è una squadra che si sta rimettendo a posto. E quelle partite contro Empoli e Lecce vanno vinte. La squadra ha dimostrato maturità nel fare quello che dovevano. Oggi ci prepariamo ad affrontare il Milan a San Siro e non sarà una passeggiata di salute. Abbiamo il dovere di confrontarci per capire che partita faremo”

Su David Neres e Ngonge: “Sono contento della prestazione di Neres e Ngonge. Cyril è un calciatore che dal ritiro ad oggi sta crescendo tanto. Oggi è stato penalizzato dall’ammonizione. E’ stato super intelligente in cui rischiava il secondo giallo e ci avrebbe ammazzato. Ha grandi qualità e tecnica, deve continuare a lavorare. Neres determina, ha delle qualità particolari. Salta l’uomo, crea situazioni importanti. Sono contento perché chi inserisco mi dà risposte positive e sono tutti coinvolti”.

Su Leao e sul prossimo avversario in campionato: “Il Milan non è solo Leao, ma è pieno di grandi calciatori. Abbiamo un solo giorno di tempo per prepararci al match. Fino a mezzanotte ci godiamo di questi tre punti, poi iniziamo a pensare al Milan”.