Bologna-Milan, polemica continua: il meteo in diretta diventa virale

Sui social è pieno di foto in diretta da Bologna che mostrano un meteo nuvoloso e niente più, con tanto di hashtag dedicato

In queste ore nel calcio italiano si è discusso in maniera importante dell’argomento principale, non il campo ma la questione Bologna-Milan. Dopo l’ordinanza del Comune, sembrava comunque che la partita si sarebbe giocata in qualche modo. A porte chiuse al Dall’Ara o in un altro stadio che poteva essere il Sinigaglia di Como.

Il rinvio pareva insomma scongiurato, ma alla fine anche la Lega si è dovuta piegare e annunciare ufficialmente la cancellazione del match che era in programma oggi alle 18. E con questa tutte le polemiche, tra la difficoltà oggettiva di ricollocare la gara in un calendario imbottito all’inverosimile e le squalifiche di Reijnders e Theo Hernandez che verranno scontate nel big match contro il Napoli in infrasettimanale. Insomma, ce n’è stato per tutti i gusti e in realtà ancora la bufera social è in pieno svolgimento. Perché da ieri circolano video e foto sui social nella zona adiacente allo stadio, con i nuvoloni ma senza acqua né viabilità intasata. E oggi i contributi – quasi tutti ironici e sarcastici – in diretta da Bologna si sono a dir poco intensificati e tanti di questi sono stati racchiusi in un hashtag che prende piede come #meteorossonero.

Bologna-Milan, social impazziti: ecco il meteo in diretta

In sostanza, foto e video raccontano una Bologna popolata di turisti, persone che si spostano nei vari eventi organizzati in città che non hanno subito variazioni. E camminano magari anche a maniche corte in strada mentre il meteo prevede addirittura sole nel pomeriggio (la partita era in programma alle 18). Il cielo è scuro, coperto, niente da dire, ma le temperature sono assolitamente nella norma e non c’è nessun acquazzone all’orizzonte. Insomma, siamo in piena polemica e investe un po’ tutti.

Il Milan reo di non essere stato abbastanza forte come società, il sindaco di Bologna, il club rossoblù, la Lega. Tutto già partito comunque largamente da ieri e dalle dichiarazioni a margine dell’assemblea di Lega. Prima il presidente rossonero Scaroni che ha definito “incomprensibile” la decisione dopo che aveva raccontato di come si stesse cercando una soluzione e che questa fosse giocare a porte chiuse o da un’altra parte. Poi le dichiarazioni dell’ad rossoblù Fenucci: “C’erano difficoltà oggettive, è la scelta più saggia. In questo modo l’incasso della gara potrà essere devoluto in beneficenza”.

Tempesta assurda su bofogna oggi, giusto il rinvio di bofogna-Milan mancherebbe altro#MeteoRossonero pic.twitter.com/zTNuZZn0aK — Matteo Gabbia (@farted94) October 26, 2024

Se vi trovate a Bologna e non sapete cosa fare in questa giornata autunnale vi consiglio una di queste attività#MeteoRossonero pic.twitter.com/bY9yW2hIca — James Cold (@milanistapelato) October 26, 2024

Live da Bologna… la gente è in giro in maniche corte… sembra luglio… #MeteoRossonero pic.twitter.com/chbyjLZPBK — oak (@accountnumero37) October 26, 2024

Finalmente siamo a Bologna, ho dovuto mettere la crema solare hahah #MeteoRossonero — s (@statutos__) October 26, 2024

🔴 Bollettino delle 10:18 La gente inizia popolare Piazza Maggiore. Qualche ☁️ che non desta particolari pericoli imminenti.#meteorossonero pic.twitter.com/7T59fAkv9L — Botolinho con * 🤖🔴⚫ (@matija_mrg) October 26, 2024

Alle 17 addirittura ci sarà il Sole a Bologna. #meteorossonero pic.twitter.com/H07T0wozfB — ↓↑ IlMilanistiano ↓↑ (@iltala1) October 26, 2024

Terrificante diluvio a Bologna Impossibile giocare in queste condizioni#MeteoRossonero pic.twitter.com/dzY4V2ME71 — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) October 26, 2024