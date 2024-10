Bologna-Milan, adesso è UFFICIALE: partita rinviata

Bologna-Milan, decisione presa in Lega Serie A: ufficiale il rinvio della sfida che avrebbe dovuto svolgersi domani tra i rossoblù e i rossoneri

Dopo un lungo tira e molla, la decisione definitiva da parte della Lega Serie A in merito a Bologna-Milan. La sfida, che era in programma per domani alle ore 18, non si disputerà e sarà dunque rinviata a data da destinarsi.

Da ieri sera, nel momento in cui il sindaco di Bologna aveva decretato la chiusura dello Stadio Dall’Ara, ore frenetiche per capire cosa fare. L’opposizione della Lega Serie A che spingeva per giocare, a porte chiuse oppure in un altro impianto, ma l’ulteriore decisione della Prefettura del capoluogo emiliano aveva chiuso gli spiragli per giocare sul terreno di gioco dei rossoblù. Quindi, la ricerca di una soluzione alternativa. La corsa contro il tempo per giocare a Empoli non ha sortito effetti, il muro alzato dal Bologna ha alla fine prevalso e dunque domani le due squadre non scenderanno in campo. Possibile data del recupero, il 18 dicembre, prima slot ipoteticamente libera per entrambe le compagini, anche se per il 20 dicembre ci sarebbe in programma Verona-Milan che andrebbe posticipata di 24 ore.

Bologna-Milan, la rabbia di Scaroni: “Decisione assurda”

Di tenore opposto, naturalmente, le dichiarazioni delle parti in causa. Non ha mandato giù la cosa Paolo Scaroni, presidente del Milan, che non ha condiviso la scelta.

Il numero uno rossonero parla di “decisione incomprensibile”, addossata alla decisione del sindaco di Bologna, che si è opposto anche al match a porte chiuse. Mentre maggior soddisfazione è stata espressa dall’ad del Bologna, Fenucci: “C’erano difficoltà oggettive, è la scelta più saggia. In questo modo l’incasso della gara potrà essere devoluto in beneficenza”. Sulla data del rinvio, il dirigente felsineo ha rilanciato la palla alla Lega Serie A.

🎥 #Milan – Il presidente #Scaroni attacca il sindaco di #Bologna: “È una decisione incomprensibile e non ho capito il perché. Però di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa” #BolognaMilan 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/pHeVO0rdxp — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024