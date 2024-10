Zirkzee in Serie A: Juve, ecco perché c’entra anche l’Inter

Joshua Zirkzee di nuovo in Serie A a gennaio: il particolare intreccio di mercato nel nostro campionato che coinvolge Juventus e Inter e non soltanto loro

Il nome di Joshua Zirkzee è stato, in estate, uno dei più caldi e discussi sul calciomercato. Ed era inevitabile, vista la grande annata della quale si era reso protagonista con il Bologna, attirando l’interesse di numerosi club di alto profilo. Nonostante il lungo corteggiamento del Milan, l’olandese era quindi sbarcato al Manchester United. Ma ormai inizia a prendere corpo l’eventualità di un percorso inverso da parte sua, soltanto pochi mesi dopo.

Segni di vita, ieri, da parte sua, nel pari dei ‘Red Devils’ contro il Fenerbahce, in Europa League, con l’assist servito ad Eriksen per il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra. Ma a livello complessivo le sue difficoltà nella squadra di Ten Hag rimangono evidenti. Una sola rete, quella dell’esordio in Premier con il Fulham, in 12 presenze e 581 minuti totali. Siamo lontani da quello che ci aveva mostrato nella scorsa stagione in maglia rossoblù, il suo rendimento è la spia del momento di grande confusione che regna dalle parti di Old Trafford. E l’interessamento di altri club sulla sua situazione si è riacceso prontamente.

Molti tifosi dello United ormai paragonano Zirkzee a Lukaku per il suo rendimento insufficiente in Inghilterra e il percorso potrebbe essere simile. Milan e Juventus sono su Zirkzee, ma non sono le sole, anzi.

Calciomercato, Zirkzee in Serie A a gennaio: la caccia è aperta

Tra le soluzioni prospettate, quella di un ritorno nel nostro campionato in prestito, secondo diversi media inglesi. Da capire se il Manchester United accetterà questa ipotesi. Per la quale, Thiago Motta in bianconero farebbe carte false, ma dovrà guardarsi da una concorrenza agguerrita.

Il Milan potrebbe ritornare seriamente alla carica, come detto, nonostante il pregresso estivo e i rapporti non facili con l’entourage. Ma non è da sottovalutare l’intervento di Inter o Napoli. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero piazzare Arnautovic e Correa sul mercato invernale, avrebbero necessità di un rimpiazzo di altissimo profilo. Più defilati gli azzurri, ma un investimento su Zirkzee da affiancare a Lukaku avrebbe forti tinte di obiettivo scudetto.