Zirkzee è già un flop: pentimento e ritorno in Serie A

Joshua Zirkzee sta faticando più del previsto con la maglia del Manchester United. Non è da escludere un ritorno in Italia

A Joshua Zirkzee erano bastati pochi minuti per prendersi gli applausi dei suoi nuovi tifosi. Era il 16 agosto 2024, quando l’olandese esordiva con la maglia del Manchester United, segnando il gol decisivo nel match contro il Fulham.

Quella rete è stata, però, la prima e l’ultima dell’ex centravanti del Bologna. Il calciatore, infatti, ha poi giocato tutte le altre cinque partite di Premier League senza, però, riuscire più a lasciare il segno. Nella sfida di domenica contro il Tottenham, terminata 3 a 0 per gli Spurs, è stato addirittura sostituito al termine del primo tempo. Joshua Zirkzee si aspettava, ovviamente, un avvio decisamente diverso con la maglia del Manchester United addosso. La scelta, però, di lasciare l’Italia per approdare in Premier League, in una squadra che sta faticando ormai da anni, aveva lasciato perplessi davvero molti.

L’olandese con la sua grande stagione in Emilia-Romagna aveva stregato proprio chiunque e tutte le big del calcio italiano hanno provato l’approccio con il suo agente per capire la fattibilità dell’affare. Ci ha pensato l’Inter, così come il Napoli e la Juventus, ma chi ha mosso passi concreti è stato soprattutto il Milan. I rossoneri sono stati ad un passo dal suo acquisto: tutto sembrava fatto, con il Diavolo pronto a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma la trattativa si è arenata sulle commissioni da pagare all’entourage del calciatore.

Zirkzee torna in Serie A? Milan e Juve vigili

Così c’è stato l’approdo al Manchester United. Un trasferimento del quale l’attaccante potrebbe essersi già pentito. Non è un segreto, d’altronde, che il calciatore avrebbe preferito continuare a giocare in Serie A, ma i soldi della Premier League hanno fatto certamente la differenza.

Pensare ad un ritorno immediato, già a gennaio, in Italia è chiaramente impossibile, ma se la stagione dovesse proseguire così, in estate potrebbero esserci i presupposti per una clamorosa retromarcia. Un po’ come fatto da Romel Lukaku.

Un eventuale ritorno sui propri passi farebbe chiaramente drizzare le antenne a diverse squadre. In prima linea potrebbe chiaramente esserci il Milan, se Abraham non venisse riscattato, ma soprattutto la Juventus. In bianconero, d’altronde, ritroverebbe il suo maestro, quel Thiago Motta con il quale è esploso. La Juve nelle prossime sessioni di mercato prenderà certamente un nuovo attaccante, ma potrebbero essere due qualora Vlahovic venisse venduto.