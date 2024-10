Maldini all’Inter, l’annuncio di Galliani: “Sono milanista, lasciatemi stare” | VIDEO CM.IT

L’Inter interessata a Daniel Maldini, in evidenza con la maglia del Monza: le parole del Ceo Galliani sul futuro dell’ex gioiello del Milan

Fa un certo effetto vedere accostato il nome di Daniel Maldini all’Inter, ovviamente per la storia che porta un cognome del genere in chiave Milan.

Le big hanno messo gli occhi sul figlio d’arte e spicca l’interesse dei nerazzurri sul giovane fantasista, in evidenza con la maglia del Monza. Il Ceo brianzolo Adriano Galliani stoppa però i rumors sul conto del gioiello classe 2001, da questa estate a titolo definitivo in Brianza con il 50% della rivendita (e prelazione) in favore del Milan: “Non abbiamo mai parlato di Maldini con nessuno. Con Daniel parlo tutti giorni perché deve rimettersi con la spalla, ma dovrebbe farcela per domenica con il Venezia – la risposta di Galliani, all’ingresso in Lega Calcio per l’odierna assemblea, alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Non ho mai sentito nessuno, l’Inter non ci ha mai fatto una richiesta e non ho parlato con nessuno dell’Inter per Maldini. Comunque io sono milanista, lasciatemi stare (sorride, ndr)”.

Lunedì è arrivata la prima vittoria per la formazione di Nesta sul campo del Verona: “Finalmente il Monza si è sbloccato, menomale. Non eravamo preoccupati, certo quando si vince è meglio. La squadra ha pareggiato partite con squadre importanti, in certe occasioni poteva anche non perdere, ma Nesta non era mai stato in pericolo. Giudico positivo il lavoro di Nesta, anche perché l’ho scelto io quindi…”.

Monza, Galliani sulla cessione del club: “Non è arrivata nessuna offerta”

I consigli dell’ex patron Silvio Berlusconi sono ancora preziosi: “È pazzesco, io infatti l’ho mandato a tutti, a Nesta, Djuric e tutta la banda. Io è tutto l’anno che continuo a dire alla seconda punta, cioè quello che sta più vicino a Djuric, di scattare verso la porta ogni volta che c’è un pallone lungo perché il nostro centravanti la spizza sempre. Djuric è l’accattante, che nei cinque campionati, vince più contrasti aerei e può quindi creare sempre un’occasione pericolosa. Ricordo anche un gol simile di Pessina la scorsa stagione in casa della Salernitana. A Nesta gli ho detto che è inutile lavorare perché l’unico schema buono è il lancio lungo del portiere, spizzata di Djuric e gol: questo è lo schema da applicare”, aggiunge sorridendo Galliani.

🎥 #Monza – #Galliani all’arrivo in Lega: “Mai parlato di #Maldini con nessuno, l’#Inter non mi ha mai fatto una richiesta. Comunque io sono milanista, lasciatemi stare… (ride, ndr) “#Nesta? Mai in discussione. Non è arrivata nessuna offerta per la società, non ci sono novità”… pic.twitter.com/X7GIGkZ7IV — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024

Sul possibile passaggio di proprietà del Monza dopo le indiscrezioni delle ultime settimane: “Non è arrivata nessuna offerta per la società, non ci sono novità. Io sono oggetto e non il soggetto, quindi non posso parlare”.

Infine la battuta sullo scudetto: “Secondo me lo vince una tra Napoli, Juventus, Inter e Milan. Così quasi quasi la prendo“.