Juventus, Douglas Luiz dice addio: finanzia il colpo da 40 milioni

La Juventus sta facendo i conti con la situazione Douglas Luiz, che ha deluso e che a fine anno saluterà. In tal senso, il sostituto pare sia stato individuato e può arrivare per una cifra di circa 40 milioni di euro.

I bianconeri, con la testa in maniera inevitabile al campo, dove c’è una qualificazione alla prossima UEFA Champions League ancora tutt’altro che conquistata, devono programmare anche il loro futuro. Dopo l’ennesima annata al di sotto delle aspettative, la delusione dei tifosi è straripante e si ha la netta sensazione che si sia esaurita la loro pazienza. Nei giudizi sul campionato attualmente in corso pesano in maniera inevitabile anche gli acquisti estivi, che a parte Thuram hanno deluso praticamente in blocco.

Il principale buco nell’acqua per il rendimento e lo spazio che ha avuto è stato, però, senza ombra di dubbio Douglas Luiz. Il brasiliano non ha praticamente mai convinto Thiago Motta prima ed Igor Tudor poi. Per questo motivo, a meno di clamorosi colpi di scena e ribaltoni, a fine anno andrà via, con la Premier League che potrebbe aprirgli nuovamente le braccia. Per la Juventus sarà fondamentale non sbagliare colpo a centrocampo per la sua sostituzione ed in tal senso attenzione a questo colpo da 40 milioni di euro.

Juventus, pronti 40 milioni per il nuovo talento: i dettagli

Per un club come la Juventus la qualificazione in Champions League non può di certo essere l’unico obiettivo stagionale. Serve costruire una squadra pronta a vincere e che possa essere per davvero ambiziosa e per farlo il principale elemento è ridare solidità alla linea di difesa. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da EuropaCalcio, la Juve ha messo nel mirino uno dei centrali difensivi più chiacchierati su scala mondiale. Stiamo parlando di Marc Guehi, muro del Crystal Palace e della Nazionale inglese.

A quanto pare, infatti, i bianconeri hanno mostrato un concreto interesse nei confronti di questo calciatore e starebbero studiando le mosse per strapparlo alla folta concorrenza. A quanto pare Cristiano Giuntoli sta accelerando e non poco, con l’obiettivo di provare a chiudere questa operazione prima dell’apertura del mercato estivo. Per questo motivo la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro.

Si tratta di una situazione da tenere attentamente in considerazione in vista di questa estate, dal momento che Guehi rappresenta il profilo perfetto per la Juventus. Classe 2000, è giovane, molto forte fisicamente ed allo stesso tempo molto bravo anche nelle letture. Con la vittoria di Monza che ha avvicinato la Juve all’obiettivo Champions, è tempo anche di calciomercato.