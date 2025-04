DIRETTA Serie A, Juventus-Monza | Formazioni Ufficiali LIVE

Continua la marcia inarrestabile della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A con una sfida decisamente importante per i bianconeri

Dopo le gare delle 12.30 e delle 15, è tempo di scendere in campo per la sfida in programma alle 18, e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

La Juventus padrona di casa, guidata in panchina da mister Igor Tudor, si presenta a questo appuntamento dopo la cocente sconfitta esterna contro il Parma di Cristian Chivu, decisiva la rete di Pellegrino sul finire della prima frazione di gioco. Uno zero in classifica che complica maledettamente la corsa al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta sono desolatamente all’ultimo posto in graduatoria e si aspetta solo la certificazione dell’aritmetica per la retrocessione nel campionato cadetto. Un’annata davvero storta per il club guidato dall’amministratore delegato Adriano Galliani. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MONZA

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakoupolos; Caprari, Mota. All. Nesta

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Sezione Rovereto)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Napoli 71; Atalanta 64; Bologna e Roma* 60; Juventus, Lazio e Fiorentina* 56; Milan 54*; Torino 43; Como 42*; Udinese 40; Genoa 39*; Verona 32; Parma 31; Cagliari 30; Lecce 26; Empoli* e Venezia* 25; Monza 15.

*una partita in più

PROSSIME PARTITE

Monza-Atalanta, 4 maggio ore 15

Bologna-Juventus, 4 maggio ore 20.45