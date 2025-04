Annuncio UFFICIALE dalla Spagna: partita cancellata

Le conseguenze del blackout che sta causando gravi disagi hanno portato alla cancellazione dell’atteso match

Un Paese intero in ginocchio. La Spagna (ma problemi ci sono anche in Portogallo e Francia) ha vissuto una giornata di gravi difficoltà a causa del blackout che ha colpito quasi tutto il paese.Il Governo locale ha diramato l’emergenza nazionale dopo che nella tarda mattinata di oggi si è verificata la mancanza della corrente elettrica.

Disagi diffusi, dalla circolazione al trasporto con metropolitane ferme, così come i treni, e aeroporti in tilt. Il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione pubblica ha affermato di “non escludere nessuna ipotesi” in merito alle cause del blackout, con la stampa locale che parla di un possibile attacco informatico, mentre stando a quanto dichiarato dalla Ren (la compagnia energetica portoghese) si tratterebbe di un fenomeno noto come vibrazione atmosferica indotta.

Proprio i problemi al trasporto locale e internazionale potrebbe creare qualche grattacapo in vista di Barcellona-Inter con i nerazzurri che domani dovrebbero arrivare in Spagna nel pomeriggio, se la situazione dovesse tornare alla normalità. Intanto, anche lo sport paga dazio a quanto sta accadendo nel paese con la partita che è stata rinviata.

Spagna, il blackout ferma il calcio: rinviata la partita

Almería-Racing Club Ferrol, partita della Serie B spagnola in programma questa sera alle 20.30, è stata rinviata a data da destinarsi a causa “delle conseguenze speciali e straordinarie dell’interruzione di corrente che ha scosso l’intero Paese”.

Nel comunicato pubblicato dall’Almeria si precisa che “la decisione è stata presa alle 19:30, dopo un incontro tra i due club, la squadra arbitrale, il direttore di gara della LALIGA e i rappresentanti delle Forze di sicurezza dello Stato. Anche la Sottodelegazione del Governo ha sconsigliato lo scontro”. Non è ancora stata decisa la data in cui si recupererà il match, anche se – si legge ancora nella nota del club spagnolo – “entrambe le squadre hanno proposto che la partita venga giocata domani, martedì, se la situazione di emergenza lo consentirà”.

Resta da capire se la situazione tornerà alla normalità nelle prossime ore (la corrente è tornata in alcune zone del Paese) e se l’Inter avrà problemi nel raggiungere Barcellona, anche se in giornata sono arrivate rassicurazioni.