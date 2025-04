PAGELLE E TABELLINO LAZIO-PARMA 2-2: Isaksen impalpabile, Ondrejka in stato di grazia

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Mandas 6,5

Marusic 4,5

Romagnoli 5,5

Gila 5

Pellegrini 5,5

Guendouzi 6

Rovella 5. Dal 70′ Vecino 5,5

FLOP Isaksen 4: completamente involuto stasera, sembra quello dello scorso anno. Prevedibilissimo, mai uno spunto, la giocata costantemente in ritardo, e l’ultimo passaggio che torna un tabù. Dal 70′ Tchaouna 6

Dia 5. TOP Dal 57′ Pedro 7,5: un punto che porta solo la sua firma, solo e solamente la sua. Da subito suona la carica, almeno ci prova perché i compagni non gli danno grande manforte. Il pareggio se lo inventa lui. Magari a fine stagione potrà essere decisivo, ma per ora suona come una sconfitta.

Zaccagni 5. Dal 70′ Noslin 5,5

Castellanos 5

Allenatore: Marco Baroni 5

PARMA

Suzuki 6

Delprato 6

Leoni 5

Valenti 5,5

TOP Ondrejka 7: due tiri due gol, bellissimi, di prima, precisissimi. Un chirurgo incredibile, è la sua serata. Dal 71′ Man

Sohm 6

Keita 6,5

Hainaut 5,5. Dal 71′ Balogh 5,5

Valeri 6,5. Dall’88 Lovik sv

Pellegrino 5,5. Dal 60′ Djuric 6

Bonny 5,5. Dal 60′ Hernani 5,5

Allenatore: Cristian Chivu 6

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata) 5,5

Il tabellino di Lazio-Parma 2-2

Marcatori: 3′ Ondrejka (P), 46′ Ondrejka (P), 79′ Pedro (L), 84′ Pedro (L)

Ammoniti: Castellanos (L), Leoni (P), Djuric (P)

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marušić, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (70′ Vecino); Isaksen (70′ Tchaouna), Dia (57′ Pedro), Zaccagni (70′ Noslin); Castellanos.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic.

Allenatore: Marco Baroni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondrejka (71′ Man), Sohm, Keita, Hainaut (71′ Balogh), Valeri; Pellegrino (60′ Djuric), Bonny (60′ Hernani).

A disp.: Marcone, Corvi, Almqvist, Lovik, Camara, Circati, Haj, Plicco.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Assistenti: Bindoni e Tegoni

IV Uomo: Monaldi

Var: Ghersini

AVar: Meraviglia