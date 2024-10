Vlahovic ceduto dalla Juve a gennaio: 60 milioni per il nuovo centravanti

Alla Juventus tiene sempre banco il futuro di Dusan Vlahovic: una big d’Europa non molla la presa sul centravanti bianconero

Dusan Vlahovic lascia deluso il campo nel match poi perso dalla Juventus contro lo Stoccarda in Champions League, sostituito nel momento decisivo del match dal baby Adzic.

Terza gara consecutiva a secco per il centravanti serbo, fuori per scelta tecnica dopo una prestazione incolore e in cui non ha mai calciato verso la porta difesa dal portiere tedesco Nubel. L’ex Fiorentina finora ha messo a referto un bottino di 7 reti in stagione, compresa la fantastica doppietta in Europa nella tana del Lipsia. Il rendimento del numero 9 continua comunque ad essere altalenante, mentre prosegue il braccio di ferro con la ‘Vecchia Signora’ per il rinnovo di contratto. La Juve punta a spalmare l’oneroso ingaggio da 12 milioni netti di Vlahovic oltre l’attuale scadenza fissata nel 2026, non trovando al momento riscontri positivi da parte dell’entourage dell’attaccante. La dirigenza della Continassa rimane però fiduciosa nel riuscire a trovare un accordo con il serbo, anche se i tempi saranno piuttosto lunghi per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal non molla Vlahovic: c’è Sesko con l’addio del serbo

Vlahovic nelle idee della Juventus rimane al centro del progetto e un tassello fondamentale nello scacchiere del tecnico bianconero Thiago Motta.

Il serbo nonostante le negoziazioni per il prolungamento del contratto rimane nei radar di diverse big europee, tra cui spicca sempre l’Arsenal che lo aveva corteggiato già in tempi non sospetti. Il bomber classe 2000 è sempre nei desideri dei ‘Gunners’ per rinforzare l’attacco e, come riporta il portale ‘CaughtOffside’, il sodalizio londinese panificherebbe un nuovo assalto già a gennaio se dovesse verificarsi una clamorosa fumata nera per il rinnovo con la Juventus. Vlahovic resta quindi sempre un osservato speciale dell’Arsenal, insieme a Sesko. Qui ecco l’intreccio con i bianconeri: l’eventuale sbarco del serbo a Londra, darebbe il via libera per l’offensiva di Giuntoli che rimpiazzerebbe l’attuale numero 9 con il talento in forza al Lipsia.

La Juve in tal caso incasserebbe almeno 60 milioni di euro dalla cessione di Vlahovic, con il suo entourage che entro Natale incrocerà i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ per un summit probabilmente decisivo per il futuro del centravanti.