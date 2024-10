Juventus, Vlahovic è l’osservato speciale: “Tutti vorrebbero averlo in squadra”

Domani sera torna la Champions League: la Juventus incrocerà lo Stoccarda all’Allianz Stadium, Dusan Vlahovic è il pericolo numero uno per la formazione tedesca

La Juventus ospita domani sera lo Stoccarda nella terza sfida della prima fase di Champions League, dopo le due vittorie consecutive con PSV Eindhoven e Lipsia.

I tedeschi allenata da Hoeness hanno collezionato finora un solo punto in Europa e sono reduci dalla ‘scoppola’ rimediata sabato in Bundesliga contro il Bayern Monaco. Per lo Stoccarda il pericolo numero uno si chiama Dusan Vlahovic, come sottolinea in conferenza stampa Alexander Nubel: “Stiamo parlando di un grande bomber. Ha tecnica, segna tanto e lavora per la squadra – le parole del portiere tedesco – È un grande attaccante, che ogni squadra vorrebbe avere. L’abbiamo studiano e dobbiamo lavorare bene collettivamente per fermarlo. Non vedo l’ora di affrontarlo domani”.

Stoccarda, Hoeness: “Sono impressionato dalla Juventus e da Thiago Motta”

Nella sala conferenze dell’Allianz Stadium è intervenuto ovviamente anche Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda: “La Juve non ha ancora perso una partita, hanno ottenuto una serie di risultati utili impressionanti. Oltre ad avere uno score invidiabile sui gol subiti. È una squadra da ammirare da questo punto di vista, Thiago Motta è un allenatore da elogiare”.

Hoeness prosegue parlando della squadra bianconera: “Sono impressionato dalla rosa della Juventus e dalle sue ultime prestazioni. Non vedo grandi debolezze, a parte forse la produttività offensiva e i tiri verso la porta. Però non è facile affrontare nel campionato italiano squadre che si chiudono per gran parte della partita. La Juventus mi ha sempre affascinato, è un grande club a livello mondiale – aggiunge infine l’allenatore dello Stoccarda – Hanno avuto campioni del calibro di Zidane e Del Piero, oltre a grandi difensori come Ferrara. Hanno una storia e una tradizione incredibile. Adesso sono tornati sulla retta via con un allenatore che si è imposto in maniera importante”.