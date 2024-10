Arnautovic sempre più lontano dall’Inter: già scelto il sostituto in attacco

Arnautovic ancora una volta deludente nella trasferta di Champions contro lo Young Boys: l’esperto centravanti austriaco è destinato a lasciare l’Inter a fine stagione

La ‘Thu-La’ si palesa sul sintetico di Berna e salva Simone Inzaghi da un pareggio rocambolesco e che avrebbe complicato il cammino in Champions League dell’Inter.

L’allenatore nerazzurro lancia nella mischia i suoi due alfieri d’attacco nell’ultima parte della sfida contro lo Young Boys e puntualmente arriva la zampata del figlio d’arte, ottimamente imbeccato da Dimarco sul tacco illuminante del ‘Toro’ argentino. Tre punti pesantissimi per la classifica europea e che fanno morale in vista del Derby d’Italia di domenica a San Siro contro la rivale Juventus. Il turnover operato da Inzaghi non ha dati i frutti sperati, se non nel finale con l’ingresso in campo della coppia titolare che ha rilevato l’impalpabile Taremi e lo sciagurato Arnautovic, il tandem iniziale del tecnico nerazzurro nelle rotazioni Champions in previsione appunto del big match di campionato con la Juve. L’ex Porto sparacchia fuori da posizione favorevolissima, mentre l’austriaco fa cilecca dagli undici metri dopo il rigore conquistato da Dumfries.

Calciomercato Inter, nuova bocciatura per Arnautovic: sarà addio a fine stagione, parte l’assalto a David

L’errore dal dischetto di Arnautovic poteva costare carissimo all’Inter, che ha trovato il centro da tre punti solo in pieno recupero grazie al lampo risolutivo di Thuram.

Oltre al rigore sbagliato prestazione inconcludente e senza squilli per l’esperto centravanti, deluso e scuro in volto in panchina una volta uscito dal campo per fare spazio a capitan Lautaro. Un’altra occasione sprecata per Arnautovic che ha inciso solamente nella precedente sfida in Champions League contro la Stella Rossa, dove ha firmato l’unica rete al momento della sua stagione. Troppo poco per farsi largo nelle gerarchie di Inzaghi, che comunque gli ha dato fiducia per la seconda volta consecutiva in Europa dal primo minuto. In campionato invece soltanto 37 minuti per l’ex Bologna, mai titolare e che è rimasto in panchina nelle ultime quattro partite, dove l’allenatore piacentino gli ha preferito piuttosto Correa a gara in corso. Annata che si preannuncia complicata per Arnautovic, destinato all’addio il prossimo giugno alla scadenza del contratto con l’Inter.

La nottataccia di Berna allontana ulteriormente l’austriaco classe ’89 dal club campione d’Italia, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ha già iniziato le manovre in attacco per rimpiazzarlo. David rimane un nome caldo la prossima estate per completare il poker offensivo insieme a Lautaro Martinez, Thuram e Taremi, mentre Arnautovic tra ingaggio a ammortamento libererebbe quasi 10 milioni di euro a bilancio.