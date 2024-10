Arnautovic trasforma i fischi in applausi: ma il futuro all’Inter è già segnato

Inzaghi ha concesso una chance a sorpresa a Marko Arnautovic nel match di Champions League contro la Stella Rossa: l’austriaco è destinato a cambiare maglia a fine stagione

L’Inter la sblocca subito con la perla su punizione di Calhanoglu, ma non riesce ancora a blindare il match contro la Stella Rossa dopo il primo tempo.

Il centrocampista turco ha sbloccato con una pennellata delle sue la sfida di Champions League, con i nerazzurri che hanno sfiorato il raddoppio in in paio di occasioni senza trovare però il 2-0 e rischiando nel finale di frazione sul blitz in area di Silas, neutralizzato da Sommer. Inzaghi per l’occasione si è affidato all’inedito tandem offensivo composto da Taremi e Arnautovic, che finora non hanno trovato la fiammata nel cuore dell’area di rigore ospite. L’iraniano cuce il gioco, mentre l’ex Bologna dopo un inizio promettente si è piano piano spento nella seconda parte della prima frazione.

Calciomercato Inter, primo squillo di Arnautovic: a fine stagione sarà comunque addio

Il pubblico ha un po’ rumoreggiato su un’occasione sprecata da Arnautovic e in cui l’attaccante austriaco si è impantanato con il pallone.

Certamente non il primo tempo che sognava il numero 8 nerazzurro, un po’ beccato dal pubblico anche all’inizio della ripresa con qualche fischio. Qualche minuto più tardi però la serata di Arnautovic si ribalta: riceve palla da Taremi e sotto misura buca col piattone il portiere avversario. Stavolta sono applausi per il 35enne centravanti, replicati al momento della sostituzione per capitan Lautaro Martinez. Tra luci e ombre, l’ex Bologna ha sfruttato la chance concessagli da Inzaghi dopo un avvio di stagione senza squilli e in cui era stato utilizzato con il contagocce. Nella trasferta contro l’Udinese l’austriaco era stato scavalcato nelle gerarchie di Inzaghi anche da Correa, quest’ultimo fuori dalla lista Champions.

Guizzo (il primo stagionale) che difficilmente però cambierà le carte in tavola sul futuro, con Arnautovic che a meno di colpi di scena è destinato a lasciare l’Inter a parametro zero visto il contratto in scadenza nel giugno 2025. L’Inter si sta muovendo già in questo senso per rinforzare l’attacco la prossima estate e oltre a David, che si svincolerà dal Lille vista la scelta di non rinnovare, la dirigenza di Viale della Liberazione segue con attenzione anche il baby Castro del Bologna.