Thiago Motta, la sfida con l’Inter aumenta le preoccupazioni: c’è un dato terribile

Thiago Motta ha perso la sua prima partita con la Juventus e ora il big match contro l’Inter desta ancora più preoccupazioni: c’è un dato tremendo

E’ stata una bruttissima Juve quella vista in campo contro lo Stoccarda nel terzo turno di Champions League. Una lontanissima parente di quanto si era visto nei turni precedenti in campo europeo. I bianconeri, certamente rimaneggiati dagli infortuni di Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez su tutti, hanno espresso molto poco in campo.

Non sono mancate anche le critiche a Thiago Motta, per molti colpevoli di un’eccessiva voglia di dimostrare di essere il migliore con scelte discutibili e poco scontate. Un po’ troppo saccente? Il tecnico italiano, fin qui, aveva avuto sempre ragione, ma l’ostacolo Stoccarda è stato più duro del previsto e non è bastato un Perin in stato di grazia. Neanche un rigore parato è infatti bastato.

Thiago Motta, ansia contro l’Inter: un dato è allarmante

Dopo la prima sconfitta sulla panchina bianconera, ora salgono le preoccupazioni in vista del big match di domenica contro l’Inter. Lo scorso anno, con Allegri alla guida tecnica, la gara contro i nerazzurri in pieno inverno, fu decisiva per tagliare definitivamente le gambe alla Juve e lanciare nella stratosfera gli uomini di Inzaghi, che vinsero poi lo scudetto.

Quest’anno il derby d’Italia si presenta prima in calendario e sarà meno decisivo. E’ pur vero, però, che una brutta sconfitta della Juventus potrebbe iniziare ad incrinare il rapporto tra parte della tifoseria ed il proprio allenatore. Anche perché Thiago Motta non ha uno score così tanto positivo contro la sua ex squadra, quella che lo ha reso grande come giocatore. Né in campo, né in panchina vanta precedenti invidiabili, anzi.

Come centrocampista, Motta ha affrontato l’Inter 4 volte in carriera, le prime due nella stagione 2002/2003 con il Barcellona, vincendo 3-0 all’andata in Champions e pareggiando 0-0 al ritorno. Con un balzo in avanti ed arrivando all’annata 2008/2009, prima del trasferimento in nerazzurro, ancora un pari per 0-0 e poi la sconfitta per 2-0.

Come allenatore, invece, lo score è decisamente meno entusiasmante. In 8 precedenti totali contro l’Inter, Motta ha vinto solamente 2 partite, pareggiandone una e perdendo per ben 5 volte. I successi sono arrivati con il Bologna, nella stagione 2022/2023 per 1-0 con gol di Orsolini e per 2-1 in Coppa Italia lo scorso anno. L’unico pareggio, sempre l’anno scorso, per 2-2.

Anche contro Inzaghi il bilancio non è positivo: 7 i precedenti con 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. I successi ed il pari sono gli stessi citati sopra, mentre c’è un k.o. in meno dato che la prima sconfitta di Motta contro la sua ex Inter risale al 2019 in un 4-0 subito sulla panchina del Genoa.

Insomma, numeri per nulla brillanti, condizionati sicuramente anche dal livello delle squadre allenate (Genoa, Spezia su tutte), ma un campanello d’allarme che non va snobbato. Riuscirà Motta ad invertire la rotta e strappare punti all’Inter, inserendosi prepotentemente nella corsa al titolo come favorita?