Torna il peso di Allegri su Thiago Motta: “Sbagliava di brutto”

Alla prima sconfitta stagionale sono arrivate le critiche a Thiago Motta e torna in auge il paragone con Allegri: “10 tiri a 1”

Contro lo Stoccarda è arrivata una prestazione estremamente negativa da parte della Juventus, che si è mostrata nella sua peggior forma da quando in panchina siede Thiago Motta: le critiche nei confronti del tecnico italo-brasiliano non si sono fatte attendere.

I bianconeri fino alla partita di ieri sera si sono sempre contraddistinti per il fatto di tenere il pallino del gioco, di avere un possesso palla sempre superiore agli avversari e per controllare la gara. Tutte cose che non si sono viste contro i tedeschi, che hanno avuto la bravura di dominare la Juventus allo Stadium per tutta la partita, fino a trovare il gol della vittoria con l’ex Atalanta Toure. È bastata la prima sconfitta stagionale per far tornare sul groppone di Thiago Motta l’ombra lunga di Massimiliano Allegri.

Ravezzani duro con la Juve: “Chi pensava bastasse cambiare allenatore sbagliava di brutto”

Dopo la sconfitta in Champions League, Fabio Ravezzani ha espresso i propri dubbi sulla Juventus con un tweet sul proprio profilo X: “10 tiri in porta a 1, in casa, contro il non irresistibile Stoccarda“.

Il Direttore di Telelombardia, poi, ha proseguito: “È la dimostrazione a chi pensava bastasse cambiare allenatore per tornare a vincere che sbagliava di brutto. Allegri aveva finito il suo ciclo, ma quanta superficialità nel giudicarlo“. La scelta della dirigenza bianconera in estate è stata chiara: rompere nettamente col passato e affidare l’apertura di un nuovo ciclo ad un tecnico giovane e ambizioso come Thiago Motta. Il cambio radicale di filosofia, sommato alla rivoluzione effettuata sul mercato, hanno portato con sé delle preventivate difficoltà. Contro lo Stoccarda, per la prima volta in stagione, si è registrato un netto passo indietro a livello di gioco e prestazione: nel weekend contro l’Inter i bianconeri sono chiamati subito a rispondere e a reagire nel migliore dei modi. Le tante assenze di cui ha sofferto Thiago Motta, però, potrebbero esserci anche contro i nerazzurri e la situazione di emergenza non si placa.