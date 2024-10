Sorpresa Mourinho: lo Special One annuncia il clamoroso ritorno

Sulla panchina del Fenerbahce dopo la sua esperienza alla Roma, José Mourinho sembra avere le idee chiare sul futuro

Dallo scorso luglio, José Mourinho siede sulla panchina del Fenerbahce, tra le più importanti compagini turche insieme al Galatasaray. Il tecnico ex Roma pensa già al futuro.

Sulla panchina del Fenerbahce dallo scorso luglio, finora José Mourinho ha guidato la compagine turca in quattordici partite ufficiali tra campionato turco, preliminari di Champions League e fase iniziale di Europa League. Il tecnico portoghese finora ha mantenuto una media di due punti a partita, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con un bilancio positivo di ventinove gol fatti e sedici subiti, uscendo però dalla Champions League dopo aver perso col risultato di 2-1 contro i francesi del Lille.

Il tecnico ex Inter e Porto spera di ben figurare in Europa League, trofeo sfiorato il 31 maggio del 2023 quando sedeva sulla panchina della Roma e perse solo ai tiri di rigore la finalissima di Budapest (giocata alla Puskas Arena) contro gli specialisti del Siviglia e al termine di una partita particolarmente discussa a causa della direzione arbitrale del fischietto inglese Anthony Taylor.

Fenerbahce, José Mourinho annuncia il suo futuro?

Nelle scorse ore, alla vigilia della partita di Europa League tra Fenerbahce e Manchester United – sua ex squadra – il tecnico portoghese ha parlato proprio dei Red Devils e di un suo possibile ritorno in Premier League in futuro.

“Magari penserete che stia bluffando o che stia giocando a fare trucchetti mentali” ha detto José Mourinho rivolgendosi ai giornalisti, ma a suo avviso il Manchester United (attualmente dodicesimo in classifica nel massimo campionato inglese) ha “una squadra migliore di quello che dicono attualmente i risultati”. Secondo l’allenatore portoghese, infatti, “prima o poi vinceranno, spero prima e prima che io torni in Premier League”.

Dichiarazioni di rito o una esternazione dell’effettivo desiderio del portoghese di tornare ad allenare in Inghilterra? Solo il tempo lo dirà. In passato José Mourinho ha già allenato in Premier League, sedendo sulle panchine di Chelsea, Tottenham e appunto Manchester United, totalizzando 363 partite, con un bilancio di 217 vittorie, 84 pareggi e 62 sconfitte.