Mourinho meglio di Ancelotti: nuovo primato europeo dello Special One

José Mourinho meglio di Carlo Ancelotti: lo Special One ancora protagonista in Europa

L’allenatore ex Roma supera una leggenda degli allenatori come Carlo Ancelotti e stabilisce un nuovo storico primato.

Dopo l’addio alla Roma e l’approdo sulla panchina del Fenerbahce, José Mourinho entra sempre di più nella storia del calcio europeo. Nelle scorse ore la formazione turca è scesa in campo contro la compagine belga dell’Union Saint-Gilloise, vincendo per 2-1 nella sfida valevole per la prima giornata di Europa League con la rete di Caglar Soyuncu e l’autorete del giocatore avversario Christian Burgess, prima della rete della bandiera ospite a firma di Ross Sykes a tempo ormai praticamente scaduto.

Per José Mourinho, arrivato in Turchia agli inizi della scorsa estate dopo il divorzio con la Roma consumatosi a gennaio, si è trattato dell’esordio assoluto in Europa da allenatore del Fenerbahce. Una partita dal sapore speciale per il tecnico lusitano che, non appena l’arbitro ha fischiato il calcio d’inizio, ha stabilito un nuovo record personale e non solo. Il Fenerbahce, infatti, è la nona squadra allenata da José Mourinho nelle competizioni europee.

Mourinho protagonista in Europa: ha già superato Ancelotti

Con l’esordio alla guida del Fenerbahce in Europa League, José Mourinho ha superato Carlo Ancelotti in una sfida speciale tra allenatori.

Nessuno, infatti, ha allenato più squadre in competizioni europee dello Special One che ha guidato il Benfica, il Porto, il Chelsea, l’Inter, il Real Madrid, il Manchester United, il Tottenham, la Roma e ora il Fenerbahce, per un totale di nove squadre allenate in competizioni Uefa, mentre Carlo Ancelotti è fermo a quota 8, anche se il trainer di Reggiolo può vantare il primato del maggior numero di Champions League vinte, ovvero cinque, di cui due sulla panchina del Milan e tre alla guida del Real Madrid per un totale di undici titoli europei.

Anche José Mourinho ha però un importante palmàres a livello europeo: il tecnico portoghese, infatti, ha conquistato cinque titoli europei alla guida di squadre di club. Il primo successo europeo di Mou risale al 2003, quando alzò la Coppa UEFA, oggi Europa League, sulla panchina del Porto. L’anno successivo conquistò anche la Champions League, trofeo vinto nuovamente nel 2010 nella celebre stagione del triplete dell’Inter. Successivamente ha vinto l’Europa League del 2017 con il Manchester United, arrivano alla Conference League con la Roma del 2022.