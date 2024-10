Nessuna lesione, ma salta l’Inter: le ultime notizie UFFICIALI sugli infortunati della Juve

Dopo la sconfitta di ieri contro lo Stoccarda in Champions League, la Juventus si prepara ad affrontare il derby d’Italia contro l’Inter con diversi infortunati

Non c’è pace per la Juventus e il suo allenatore Thiago Motta. Finito nel mirino della critica per la sconfitta interna patita nel terzo turno del nuovo format della Champions League contro lo Stoccarda di Hoeness, l’allenatore italo-brasiliano si dovrà a dover preparare il sentitissimo derby d’Italia contro l’Inter campione in carica di Simone Inzaghi con una rosa ridotta al lumicino.

Oltre ai lungodegenti Gleison Bremer, stagione praticamente finita per il difensore brasiliano, e Arek Milik, che dovrebbe tornare a metà del mese di dicembre, il tecnico bianconero non recupererà nessuno degli indisponibili delle ultime settimane per la delicata sfida che si disputerà sabato 26 ottobre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Teun Koopmeiners, infatti, è ancora alle prese col problema alle costole che gli impedisce di allenarsi e respirare come un atleta dovrebbe fare. Nico Gonzalez, uscito anzitempo dalla sfida contro il Lipsia di Champions, quella in cui Bremer si è lesionato il legamento crociato e il menisco, non si è ancora ripreso dal problema muscolare che lo tartassa da settimane.

Dunque, problemi di formazione più o meno noti per l’ex trainer del Bologna, al quale si aggiunge un altro indisponibile. Durante il riscaldamento prima del match di ieri sera contro i tedeschi, Douglas Luiz si è fermato per un problema di natura muscolare ed è finito in tribuna a guardare i suoi compagni, quando doveva partire dal primo minuto e avere una grande opportunità di mettersi in mostra. Questa mattina, il centrocampista brasiliano si è recato al JMedical per svolgere i consueti esami approfonditi: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. Difficile, se non impossibile, il recupero per la sfida di domenica pomeriggio, si tenterà di riaverlo a disposizione contro il Parma dell’ex Fabio Pecchia il prossimo 30 ottobre, turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato di Serie A.