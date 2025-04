Svolta in panchina: scelto Mourinho, annuncio a giugno

Per lo ‘Special One’ ci potrebbe essere presto una nuova avventura. Contatti in corso per capire la fattibilità dell’operazione: i dettagli

Per Mourinho queste potrebbero essere le ultime settimane da allenatore del Fenerbahce. Gli ultimi comportamenti del portoghese non sono assolutamente piaciuti alla società turca e da qui ormai da diverso tempo si parla di un possibile addio al termine della stagione. Una ipotesi che viene rilanciata direttamente da Bein Sport. Una separazione che non porterebbe lo Special One a rimanere senza panchina il prossimo anno.

In questi giorni ci sarebbero alcuni contatti tra Mourinho e un presidente per capire la fattibilità dell’operazione. Da parte del portoghese la massima disponibilità al trasferimento in caso di rottura con il Fenerbahce. Naturalmente l’annuncio e la firma arriverebbero solamente al termine della stagione e dopo un colloquio con i turchi. Ma l’intenzione è davvero molto chiara e la fumata bianca non è da escludere. Vedremo come si svilupperà meglio la questione e quali saranno le scelte dello Special One sul suo futuro.

Mourinho nuovo allenatore: contatti in corso

L’avventura di Mourinho al Fenerbahce non sta andando sicuramente come si aspettava. Il suo carattere lo ha portato in più di un’occasione ad essere espulso e non sono mancate le polemiche per alcuni comportamenti. Da qui l’ipotesi di una separazione magari già al termine della stagione. Si è parlato tanto di un ritorno in Inghilterra, ma nelle prossime settimane potrebbero aprirsi possibilità differenti per lui.

In particolare, dal Portogallo si starebbero muovendo per portarlo alla guida della Nazionale. La Federcalcio non sarebbe assolutamente soddisfatto del gioco che c’è con Roberto Martinez e così la scelta di iniziare dei contatti informazioni con Mourinho e il suo entourage per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. Dallo Special One nessuna chiusura: anzi per lui sarebbe una sfida importante visto che il prossimo anno ci sono i Mondiali.

Resta da capire cosa succederà con il Fenerbahce. Il contratto è ancora in essere e per questo motivo servirà trovare un accordo per liberarsi. Il discorso è stato rinviato al termine della stagione, ma vedere a giugno Mourinho come allenatore del Portogallo non è assolutamente una ipotesi impossibile da tenere in considerazione.

Il Portogallo vuole Mourinho in panchina

Roberto Martinez non ha convinto e quindi l’ipotesi di affidare la panchina del Portogallo a Mourinho è da tenere in considerazione in un momento come questo.

I Mondiali sono ormai alle porte e i lusitani puntano a fare bene. E l’esperienza e la voglia di Mourinho potrebbero portare il Portogallo a scrivere una nuova pagina di storia.