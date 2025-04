Bufera Inzaghi, il derby non è finito: errore grave e nuova squalifica

Inter-Milan continua con le polemiche per la sceneggiata del tecnico nerazzurro nel finale e il recupero non concesso da Doveri. Cosa filtra dall’AIA

Non si placano le polemiche su Inzaghi per la sua sceneggiata al termine del derby col Milan valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico dell’Inter si è rivolto al quarto uomo con fare minaccioso dicendogli “Non voglio recupero, non prendermi per il c**o”.

Con modalità sicuramente brutali e per nulla rispettosi di un ufficiale di gara, nel caso specifico di Aureliano pur comprendendo le tensioni del momento, il piacentino voleva che la gara non andasse oltre il novantesimo, dato che il match era del tutto chiuso in favore dei rossoneri.

La richiesta di Inzaghi è stata per così dire accolta, e questa cosa ha ulteriormente acceso il dibattito sui social subito dopo la stracittadina. Come spiegatovi dal nostro Maurizio Russo nel pezzo di approfondimento sui temi arbitrali di attualità, è vero che “da regolamento spetta soltanto all’arbitro – a Doveri nel caso di Inter-Milan, ndr – decidere se e quanti minuti far recuperare”, tuttavia “è consuetudine fischiare già al 90° se il risultato è acquisito“.

Stando al ‘Corriere della Sera’, il quale ha evidentemente interpelleato fonti vicine se non all’interno dell’AIA, i vertici arbitrali non hanno per nulla gradito – anche perché ripreso dalle telecamere – l’atteggiamento di Inzaghi e, soprattutto, la decisione di non concedere nessun minuto di recupero. In sostanza per l’Associazione arbitri, Doveri ha commesso un grave errore.

Derby, cosa dice il regolamento e il buon senso dell’arbitro

Per rafforzare la posizione dell’AIA, che va contro la decisione di Doveri di non dare nessun recupero nel derby di mercoledì sera, viene citato il punto 3 della regola 7 del gioco del calcio, e sottolineato come Inzaghi sarebbe dovuto essere espulso per aver inveito contro il quarto uomo, con conseguente nuova squalifica.

Il punto 3 della regola 7 prevede che “Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:

le sostituzioni (di solito si contano 30” per ogni sostituzione, ndr);

l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati;

le manovre tendenti a perdere tempo;

i provvedimenti disciplinari;

le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione o per rinfrescarsi (‘cooling break’ da novanta secondi a tre minuti);

controlli e revisioni VAR;

qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco;

Alla regola specifica e alle regole in generale, però, un arbitro dovrebbe sempre applicare un po’ di buon senso. Come vi abbiamo spiegato nel pezzo moviola, solitamente quando il risultato è acquisito, il direttore di gara non dà neanche un minuto di recupero.