Assalto inglese, poker in arrivo: Marotta fa le condizioni e non si esclude il ritorno

L’Inter si rinforzerà nel mercato estivo, con qualche sacrificio probabile: la Premier ha già puntato un talento nerazzurro e gli scambi intrigano

L’Inter si gioca tutto in queste ultime partite, dopo aver visto sfumare il primo obiettivo stagionale ovvero la Coppa Italia. Il secondo se consideriamo anche la Supercoppa. Di certo i due traguardi meno importanti, ma è proprio ora che le pressioni si alzano in maniera totale. Perché in pochissime settimane la squadra di Inzaghi si appresta a vivere big match decisivi in campionato e in Champions League. Domenica arriva la Roma a San Siro, poi toccherà al Barcellona due volte con l’intermezzo Verona.

L’Inter comunque in estate potrà godere di una libertà maggiore sul mercato anche grazie al lavoro delle ultime sessioni improntato al risparmio e il contenimento dei costi, unito ovviamente agli introiti importanti dalle varie competizioni. L’imperativo sarà aggiungere talento e freschezza, tornando a spendere per i cartellini. Non a caso i nomi restano quelli dei vari Nico Paz, Beukema, Ricci, David e ovviamente Luis Henrique che pare quello più vicino. Serviranno rinforzi un po’ in tutti i reparti, senza escludere chiaramente colpi a zero o a basso costo come Lorenzo Pellegrini. Molto dipenderà anche da quali cessioni i nerazzurri conretizzeranno. Arnautovic, Correa e Taremi sono i primi indiziati, poi rischiano parecchio sia Asllani che Frattesi. Da valutare anche Mkhitaryan, per cui qualcuno parla anche di ritiro, e Calhanoglu tra infortuni vari e un rendimento un po’ più altalenante. Per l’Inter il turco non si tocca, ma nel calcio mai dire mai e spesso a decidere è il mercato. E poi c’è anche Bisseck, che può rappresentare la mina vagante in uscita, visto che di club interessati ce ne sono a iosa.

Tra i calciatori che si sono messi in mostra con i nerazzurri quest’anno c’è senza dubbio il difensore tedesco. Dopo qualche mese di adattamento, Yann Bisseck si è dimostrato giocatore affidabile anche se con qualche amnesia comunque normale per un giovane. Ha caratteristiche importanti che gli sono valse l’interesse di parecchi club in Europa. Si è parlato di Bayern Monaco, ma è la solita Premier League che gli sta già strizzando l’occhio.

La Premier piomba su Bisseck: l’Inter fa prezzo, condizioni e scambi

Secondo ‘TEAMtalk’, il Tottenham sta salendo tra i club che lo tengono sotto strettissima osservazione dopo una stagione interessante con l’Inter e la convocazione in nazionale. Gli Spurs hanno già raccolto informazioni su di lui in vista di un eventuale assalto in estate, ma sanno benissimo di non essere da soli. Insieme a loro ci sono già ben tre società come West Ham, Everton e Bournemouth. Tutti quanti vogliono rinforzarsi in difesa, il Tottenham ha tribolato parecchio con gli infortuni tra cui il ko al crociato di Dragusin. E le altre potrebbero dover sostituire i loro titolari, vedi le Cherries con Huijsen che può essere destinato a Real o Barcellona. L’Inter avrebbe fatto sapere che valuta Bisseck non meno di 35-40 milioni di euro e che sarebbe disposta a parlarne solamente dopo la fine del Mondiale per Club. La caccia al difensore nerazzurro è aperta, starà poi a Marotta valutare il da farsi.

Nel Tottenham, tra l’altro, ci sono almeno un paio di calciatori che potrebbero interessare all’Inter, uno di questi Marotta tra l’altro lo conosce molto bene. Parliamo di Rodrigo Bentancur, che arriva da un paio di stagioni travagliate tra il grave infortunio dello scorso anno e ora la pesante squalifica. Sarr e Bergvall hanno scalato gerarchie, c’è anche Bissouma. L’uruguaiano conosce benissimo la Serie A, potrebbe rilanciarsi completando il reparto con affidabilità, qualità fisiche e atletiche. Marotta lo ha portato 8 anni fa alla Juventus, crede in lui e può spuntare magari un buon prezzo nella trattativa incrociata. Negli Spurs si è messo parecchio in mostra anche Djed Spence, che in Italia ha giocato lo scorso anno nel Genoa. È giovane, ha un ingaggio abbordabilissimo, sarebbe un buon rinforzo sulla destra per alternarsi con Dumfries e garantire una certa spinta.