Juventus, tutto confermato: è ufficiale il rinnovo di Perin | CM.IT

Dopo la straordinaria prestazione di ieri contro lo Stoccarda, oggi il portiere della Juventus Mattia Perin firmerà il rinnovo

Ore 14.01 – Come anticipato, alle 14.01 è arrivato, puntuale, il comunicato della Juventus sul rinnovo di Mattia Perin fino al 2027.

Ore 13.55 – Tutto confermato. Mattia Perin – confermano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it – oggi prolungherà ufficialmente il suo contratto con la Juventus. La firma avverrà nella sede del club dove sarà presente anche il suo agente e CEO della WSA Alessandro Lucci. L’accordo tra le parti era stato trovato già nei giorni scorsi e la conferma sull’imminente rinnovo era arrivata dallo stesso calciatore, in risposta alla domanda di Calciomercato.it.

L’ufficialità del rinnovo di Perin fino al 2027 e le parole del portiere bianconero

Ed ecco anche il comunicato della Juventus con le dichiarazioni del calciatore: “Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare – le sue parole -, ed è il Mister e la società che mi fanno sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio”.

Ieri l’ex Genoa è stato il migliore in campo. Ha offerto una prestazione da 8 in pagella, salvando in più occasioni la sua squadra poi uscita sconfitta per 1-0. In questo inizio di stagione, ricordiamolo, Perin à già sceso in campo quattro volte tra campionato e Champions League. E a suon di prestazioni ha dimostrato, appunto, di essere quel co-titolare citato anche nel comunicato del club.