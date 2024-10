La Juventus riparte dalla certezza Perin: firma in arrivo alla Continassa | CM.IT

Prestazione super per Mattia Perin, l’unico a salvarsi nel tonfo della Juventus contro lo Stoccarda. Il portiere bianconero rinnoverà fino al 2027

Non è bastato ieri un super Mattia Perin alla Juventus per evitare la prima sconfitta stagionale ai bianconeri e della gestione con Thiago Motta in panchina.

Il portiere ex Genoa è stato prodigioso in almeno quattro circostanze nel match di Champions League contro lo Stoccarda, oltre al rigore neutralizzato a pochi minuti dal 90′ a Millot. Perin aveva tenuto in vita le speranze degli uomini di Thiago Motta, prima del lampo nel recupero dell’ex atalantino Toure che ha consegnato tre punti meritati alla formazione tedesca. Il portiere classe ’92 è un dodicesimo di lusso per la ‘Vecchia Signora’ e anche ieri come in altre occasioni ha risposto presente alla chiamata da titolare vista l’indisponibilità per squalifica del titolare Di Gregorio. Perin è stato per distacco il migliore in campo nella fila della Juve, probabilmente l’unico a salvarsi nella disfatta europea dei bianconeri all’Allianz Stadium contro lo Stoccarda.

La Juventus blinda Perin: c’è il rinnovo dopo la super prestazione in Champions

In estate la dirigenza della Continassa ha confermato la fiducia a Perin, mettendo alla porta Szczesny dopo il cambio di guardai tra i pali con l’arrivo di Di Gregorio.

Garanzia e sinonimo di affidabilità ad alti livelli per la Juventus, pronta a blindare così il portiere di Latina per altre due stagioni. Come raccolto da Calciomercato.it è imminente infatti il rinnovo di Perin con la ‘Vecchia Signora’ e la firma potrebbe anche arrivare nelle prossime ore. Gli agenti del giocatore sono presenti a Torino e incontreranno i dirigenti bianconeri per sistemare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Perin attualmente è in scadenza nel 2025 (con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all’anno) e prolungherà quindi fino al giugno 2027 con la Juve.

Già lunedì, alla vigilia del match contro lo Stoccarda, il 32enne portiere aveva confermato lo stato avanzato delle trattative per il nuovo contratto rispondendo alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Stiamo parlando con la società per il rinnovo, io sono molto felice qui e c’è la voglia di continuare da entrambe le parti. Nei prossimi giorni ci saranno novità“, le parole dell’ex Genoa in conferenza stampa. La Juventus riparte dalla certezza Perin dopo il tonfo di Champions.