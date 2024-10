Inzaghi in piena emergenza: la mossa a sorpresa contro la Juventus

L’Inter sarà impegnata domani nella trasferta di Champions contro lo Young Boys, ma tiene banco l’emergenza infortuni a centrocampo per il Derby d’Italia di domenica con la Juve

Inter incerottata a Berna e in emergenza a centrocampo. Simone Inzaghi fa la conta degli infortunati per la sfida di domani sera in Champions League in casa dello Young Boys.

L’allenatore recupera il solo Zielinski, che partirà con la squadra dopo aver saltato la gara di campionato con la Roma. Rimane ai box invece Asllani, ma soprattutto Calhanoglu: l’elongazione agli adduttori della coscia ha messo ko il turco nei primi minuti della sfida dell’Olimpico e rimarrà a Milano per cercare un recupero lampo per il big match di domenica contro la Juventus. L’ex Milan resta in fortissimo dubbio per il Derby d’Italia di San Siro, con Inzaghi che potrebbe essere costretto ad adattare un altro centrocampista davanti la difesa considerando la possibile indisponibilità anche di Asllani.

Inter, Calhanoglu a serio rischio per la Juve: jolly Zielinski per Inzaghi

Intanto l’albanese domani in Svizzera non ci sarà, al pari di Acerbi: per il difensore, come Calhanoglu uscito infortunato dal match con la Roma, si profila un’assenza più lunga rispetto al compagno di squadra.

Al centro della difesa spazio quindi a de Vrij sia in Svizzera che contro la Juventus, mentre in mediana Inzaghi potrebbe riproporre Barella in cabina di regia. Il nazionale azzurro rientrava all’Olimpico dopo il guaio fisico accusato nelle scorse settimane e non ha convinto fino in fondo nella nuova posizione. Simone Inzaghi pensa comunque di riproporlo come sostituto di Calhanoglu, con Mkhitaryan a dar man forte in avvio di manovra al numero 23 nerazzurro. A centrocampo viste le defezione ci sarà quindi ancora spazio per Frattesi, uno dei migliori nell’undici campione d’Italia nell’ultima uscita in campionato.

In vista della Juventus, invece, il tecnico nerazzurro potrebbe anche provare la carta Zielinski da regista se oltre a Calhanoglu non dovesse dare garanzie neanche Asllani. Intanto Inzaghi convocherà i baby della Primavera Berenbruch e Aidoo per la sfida contro lo Young Boys, mentre ci sarà un ampio turnover in tutti i reparti con Taremi, Dumfries e Carlos Augusto pronti a prendersi una maglia da titolare.