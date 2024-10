Dalla Juventus al Napoli, irrompe Conte: niente ritorno bianconero

Sfida Juventus-Napoli anche sul calciomercato: l’irruzione di Conte rovina i piani ai bianconeri che ostacola il ritorno a Torino

È una sfida a tre, almeno per il momento: il Napoli di Antonio Conte guida la classifica, con un ruolino di marcia fatto di sei vittorie e un pareggio dopo l’esordio choc contro il Verona. A inseguire l’Inter, che resta favorita per lo scudetto, e quindi la Juventus.

Un terzetto che affronterà ora una serie di scontri diretti che faranno capire chi potrà davvero arrivare fino in fondo a competere per il titolo. Domenica c’è la sfida tra nerazzurri e bianconeri, poi toccherà a Conte sfidare Inzaghi all’interno di un quartetto di scontri al vertice che dirà se gli azzurri potranno insidiare le due formazioni del Nord.

Intanto anche sul calciomercato potrebbe esserci un duello tra Juventus e Napoli. Entrambe le formazioni hanno necessità di intervenire nel reparto arretrato. È noto che i bianconeri interverranno a gennaio per sostituire l’infortunato Bremer, mentre gli azzurri sono a caccia di un’occasione per allungare la rosa in difesa, considerato che Rafa Marin finora non ha convinto e Juan Jesus non è tra i preferiti di Conte.

Calciomercato Napoli, sfida alla Juve per Dragusin

Stessa esigenza e possibile stesso obiettivo. Vi abbiamo raccontato della possibilità che la Juventus ci provi per Dragusin, in uscita dal Tottenham.

Il centrale rumeno, cresciuto proprio in bianconero prima del trasferimento al Genoa, non sta trovando molto spazio e vorrebbe tornare in Italia, con gli Spurs che sarebbero pronti ad aprire anche al prestito. Una situazione che potrebbe tentare però anche il Napoli: è il ‘Mirror’ a rilanciare l’interesse dei partenopei per il giovane centrale, che già nello scorso gennaio era stato cercato dalla società di De Laurentiis.

Allora Dragusin scelse il Tottenham e il fascino della Premier League, ma ora sarebbe pronto a fare il percorso inverso. Juventus e Napoli potrebbero approfittarne: c’è già una sfida di mercato, in attesa di capire se sul campo ci sarà anche quella scudetto.