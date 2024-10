La Juve stupisce tutti per il dopo-Bremer: è pronto a tornare in prestito

La Juventus a caccia di un difensore in prestito dopo l’infortunio di Bremer: a gennaio occhio all’opzione di un clamoroso ritorno

La Juventus ha conquistato tre punti d’oro contro la Lazio continuando a stare in scia al Napoli e all’Inter, anche loro vittoriose e sempre per 1-0. L’autogol di Gila ha deciso una partita tirata e complicata nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il match, vista l’espulsione di Romagnoli dopo poco più di 20 minuti. Ora i bianconeri sono a caccia della terza vittoria su tre partite di Champions, mercoledì in casa contro lo Stoccarda.

Thiago Motta deve ancora trovare la quadra, un po’ in tutti i reparti, anche a causa dei tanti infortuni. Contro la Lazio mancavano Koopmeiners, Bremer, Nico Gonzalez, Milik più lo squalificato Conceicao. Ma per ora i bianconeri reggono anche in difesa, confermandosi al primo posto nella graduatoria specifica, con l’unico gol subito contro il Cagliari su rigore nel finale. Questo non toglie che Giuntoli stia comunque pensando a come eventualmente puntellare la rosa già nel mercato di gennaio visto il grave infortunio di Bremer che starà fuori praticamente tutta la stagione. Una tegola mica da poco per la Juve, che però non vorrebbe fare grossi colpi a livello economico. Per questo si valuta soprattutto un’operazione in prestito e l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League con un ritorno a sorpresa che conosce benissimo la piazza bianconera.

Dragusin in uscita dal Tottenham: idea Juve in prestito

In casa Tottenham infatti va monitorata la situazione di Radu Dragusin, che non ha trovato molto spazio fino ad ora. In estate il romeno è stato riscattato dal Genoa e poi ceduto al club londinese per 25 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2002 poteva andare al Napoli, se ne era parlato parechio, poi la scelta di cambiare paese e sposare la causa Spurs con un contratto fino al 2030.

Ma al momento i minuti in campo di sicuro non soddisfano Dragusin, che ha giocato appena quattro partite di cui solo due da titolare: la vittoria con il Coventry in coppa di lega e il ko contro il Newcastle a settembre. Nelle altre due presenze invece solo spicci finali di gara. Secondo quanto riporta il giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur, il romeno starebbe pensando di andare a giocare in prestito a gennaio visto il poco spazio e così anche il Tottenham sta riflettendo su questa possibilità anche per permettergli di crescere. Per la Juve sarebbe un’opzione perfetta, visto che il giocatore conosce benissimo la Serie A e anche il mondo bianconero, essendo cresciuto nel settore giovanile e quindi utile anche per le liste.