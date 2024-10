Vlahovic al posto di Thuram: ok il prezzo è giusto

Anche a stagione in corso, il mercato degli attaccanti non si ferma mai: l’intreccio che riguarda Dusan Vlahovic e Marcus Thuram

Non hanno segnato, in questo weekend calcistico, ma sono due attaccanti su cui le rispettive squadre e i rispettivi tifosi puntano tantissimo per una stagione da protagonisti. Sette gol fin qui, per un buon inizio di stagione, sia per Dusan Vlahovic che per Marcus Thuram. Che adesso mettono nel mirino le sfide di Champions League per riprendere il feeling con la rete e provare a trascinare Juventus e Inter.

Nel frattempo, i rumours di mercato riguardano entrambi, in maniera se vogliamo inevitabile visto il loro valore dal punto di vista tecnico. Per la Juventus il rinnovo di Vlahovic è un tema caldo, come raccontato in questo periodo su Calciomercato.it. Un discorso che i bianconeri dovranno cercare di affrontare e chiudere quanto prima, vista la scadenza dell’accordo nel 2026 e la necessità di provare a trovare un’intesa, anche se non facile per quelle che sono le cifre in ballo. L’Inter, dal canto suo, vorrebbe tenersi stretta Thuram, ma sa anche che di fronte a offerte che pareggiassero la sua clausola rescissoria (compresa tra 85 e 90 milioni di euro) dovrebbe rinunciare a lui a malincuore. Ad ogni modo, occhio allo snodo di mercato che li riguarda entrambi molto da vicino.

Un bomber per l’Arsenal, Arteta ha scelto Vlahovic: le cifre dell’affare

Non è un mistero per nessuno che Vlahovic e Thuram siano nella lista di attaccanti cui sta pensando l’Arsenal per il prossimo futuro. I ‘Gunners’ sono tornati a essere una squadra competitiva ad altissimi livelli in campionato e in Europa, ma hanno bisogno di un bomber a tutto tondo per essere davvero completi e in grado di puntare a raggiungere i traguardi sognati.

Secondo ‘Caughtoffside’, in Inghilterra, la particolare situazione che sta vivendo Vlahovic sarebbe seguita molto da vicino dall’Arsenal, che dunque potrebbe approfittare di un eventuale mancato accordo tra il serbo e la Juventus. A Londra, si pensa che l’affare, la prossima estate, possa andare in porto con 60 milioni di euro, o magari una cifra anche leggermente inferiore.