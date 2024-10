Rinnovo Vlahovic, durata e cifre del nuovo contratto: la Juve morde il freno | CM.IT

Il tema riguardante il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus: le ultime sullo stato della trattativa

Archiviato il pareggio tra mille polemiche ottenuto contro il Cagliari, per la Juventus è tempo di voltare pagina. Dopo la sosta delle Nazionali, infatti, i bianconeri se la vedranno con la Lazio di Baroni in un impegno molto importante per la compagine di Thiago Motta. A calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera, però, è anche e soprattutto la questione relativa a Dusan Vlahovic.

Tema – quest’ultimo – tutt’altro che banale. Nonostante la fiducia ostentata da Giuntoli, infatti, le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo definitivo per il prolungamento del contratto dell’attaccante serbo, in scadenza nel 2026. Come già messo in luce dalla nostra redazione, Giuntoli è intenzionato ad articolare il nuovo contratto del numero 9 della Juventus con un prolungamento e annessa spalmatura. L’intenzione è quella di evitare di trovarsi in una situazione simile a quella vissuta quest’estate con Federico Chiesa, poi venduto al Liverpool per circa 15 milioni di euro complessivi ad un anno dalla scadenza. Per trovare l’incastro giusto, però, saranno necessari ulteriori incontri.

Calciomercato Juventus, Giuntoli in pressing per il rinnovo di Vlahovic: tutte le cifre

A tal proposito, emergono nuovi importanti dettagli in merito alla durata e alle cifre della proposta della Juventus che concorrono a definire il puzzle. Come appreso dalla redazione di calciomercato.it, la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe chiudere la trattativa per il rinnovo con un contratto lungo (scadenza 2028 o 2029) che preveda una spalmatura dell’ingaggio sotto i 10 milioni annui rispetto ai 12 milioni attualmente percepiti dal numero 9 della Juventus.

Se da un lato il pressing di Giuntoli soprattutto nelle ultime settimane si sta articolando in una direzione ben precisa, Vlahovic e il suo entourage si sono presi del tempo per valutare con attenzione le prossime mosse. A tal proposito, non è affatto da escludere l’ipotesi di un rinnovo ponte – ipotesi ventilata soprattutto nei mesi scorsi – che allungherebbe la durata del contratto di Vlahovic fino al 2027. Ad ogni modo resta un motivo di fondo sostanziale e non banale: il club bianconero è intenzionato a trovare la fumata bianca entro i prossimi mesi. Continueremo a seguire con attenzione i prossimi sviluppi di una trattativa che – in un modo o nell’altro – sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo bianconero.