Rinnovo Vlahovic, Giuntoli torna alla carica: il piano

In casa Juventus, ancora in discussione il futuro di Dusan Vlahovic: ecco il piano di Cristiano Giuntoli per il rinnovo

In un modo o nell’altro, alla Juventus, si finisce comunque per parlare di Dusan Vlahovic. Inevitabile, per il bomber principe dei bianconeri, colui sul quale il club ha investito economicamente in maniera pesante e sul cui rendimento poggiano, nell’immediato e in prospettiva, tante delle ambizioni torinesi, se non la maggior parte.

Dal suo approdo a Torino nel 2022, la sua esperienza è stata caratterizzata da alti e bassi, con tutte le relative discussioni e in alcuni casi polemiche. Un valore indubbio, quello dell’attaccante serbo, che però non ha mai dimostrato fino in fondo. Anche in questo avvio di stagione dove ha espresso alcune prestazioni di livello altissimo, come nel caso delle doppiette contro Genoa e Lipsia, ricadendo però in alcuni peccati di grave imprecisione. Come quando, contro il Cagliari, ha fallito da due passi un gol che appariva facilissimo e che avrebbe potuto chiudere la partita.

Il dibattito si sposta, per forza di cose, sulla cifra investita per acquistarlo e sul lauto ingaggio che la Juventus gli corrisponde. Che anzi, il prossimo anno, ultimo dell’attuale accordo, andrà ad aumentare ancora, fino a 12 milioni di euro. Una cifra che il club bianconero, in piena fase di spending review già avviata da tempo, non può proprio permettersi. Ma con la scadenza dell’accordo nel 2026, il discorso per il rinnovo andrà affrontato al più presto.

Juventus, la strategia di Giuntoli per blindare Vlahovic

Un discorso su cui Giuntoli è al lavoro da un po’, almeno a livello di definizione della relativa strategia. Un tema che abbiamo già affrontato sulle nostre pagine e per quanto riguarda il quale arrivano delle conferme.

La Juventus ragiona su un nuovo contratto per Vlahovic fino al 2028, spalmando le cifre attualmente previste su più anni. Tra le eventualità, c’è anche quella dell’inserimento di una opzione fino al 2029, di sicuro più probabile rispetto a un possibile rinnovo ‘ponte’ fino al 2027, per evitare di trovarsi la prossima estate con la scadenza a dodici mesi e con una situazione paragonabile a quella vissuta per Chiesa.