Milan del futuro senza Leao: l’indizio

Il Milan vince con l’Udinese con Leao in panchina per 90 minuti: dai rossoneri si smonta il ‘caso’, ma l’indizio sul futuro c’è

Con una gara di notevole sofferenza, molta più del preventivabile, il Milan ha centrato il suo obiettivo, tornando alla vittoria. La sfida con l’Udinese, risolta da un gol di Chukwueze in avvio, è stata agonica, complicata enormemente dall’espulsione di Reijnders, ma con tanta applicazione e con un pizzico di fortuna sulle due reti annullate ai friulani per fuorigioco millimetrici il Diavolo l’ha portata a casa, dando un segnale forte. E senza Rafael Leao in campo.

Aveva già fatto rumore l’esclusione dal primo minuto del talento portoghese. Ha alimentato ancor di più le discussioni la decisione di lasciarlo fuori per tutti i 90 minuti. Anche se il particolare contesto tecnico-tattico che si è delineato, con l’inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco, ha influito nella scelta da parte di Fonseca, per coprire il campo in un determinato modo e sopperire all’emergenza. Lo stesso Fonseca poi ha spiegato la decisione presa su Leao, nel post partita, smontando il ‘caso’ e incassando tre punti essenziali per guardare ai prossimi impegni con la necessaria fiducia. Ma di certo è inevitabile chiedersi quale possa essere a questo punto il ruolo di Leao in questo Milan.

Milan e Leao, prospettive in bilico: l’annuncio

Il tutto, sia per quanto riguarda l’impiego in campo nell’immediato, sia per quanto concerne le mosse future da parte della società. Che su di lui, responsabilizzato con la maglia numero 10, ha deciso di puntare, anche se il suo rendimento non è certo all’altezza delle aspettative, ed è così da un bel po’.

A riassumere quanto potrebbe accadere, una frase di Fabio Ravezzani, direttore di ‘Tele Lombardia’ e assiduo commentatore delle vicende milaniste in tv e sui social. Su ‘X’, al termine delle partita, su Leao ha affermato: “C’è vita anche senza Leao, e questo consola“. La dichiarazione del giornalista potrebbe dunque preludere ad altre situazioni in questa stagione in cui il Diavolo potrebbe decidere di fare a meno di lui, un talento formidabile ma assai discontinuo. E che questo potrebbe poi avere ripercussioni anche nel lungo periodo e su eventuali valutazioni di mercato più avanti.