Fonseca spiega l’esclusione di Leao ed esulta: “Stasera lo abbiamo dimostrato”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca al termine di Milan-Udinese, match valevole per l’ottava giornata di Serie A

Il Milan vince e rialza la testa dopo il ko di Firenze. Esulta così Paulo Fonseca, che conquista tre punti pesantissimi, nonostante il Diavolo sia rimasto in dieci per oltre un’ora.

Il tecnico portoghese non può che essere felice della prova della sua squadra, che ha dimostrato coraggio, orgoglio e voglia di portare a casa i tre punti fino alla fine. Un Milan completamente diverso rispetto a quello visto contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto cose che per me sono importanti – afferma Fonseca in conferenza stampa -. Nei primi 30 minuti abbiamo giocato con qualità , poi l’altra ora con l’espulsione, la squadra ha dimostrato grande spirito di gruppo. Il sacrificio mostrato è quello che mi piace. Oggi abbiamo fatto vedere che la squadra è unita, anche chi è entrato ha dimostrato di volersi sacrificare per la squadra”.

Milan-Udinese, Fonseca: “Ecco perché ho puntato su Okafor”

Poi inevitabilmente le attenzioni si spostano sull’esclusione di Rafa Leao. L’attaccante portoghese è rimasto fuori per l’intera partita.

“Magari è strano per voi non vedere Rafa Leao – afferma Fonseca -. La cosa che deve essere normale è che la squadra sia più importante del singolo. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e magari alla prossima gioca Leao. Non bisogna creare un caso perché non c’è. Rafa ha rispettato la scelta ed era soddisfatto negli spogliatoi con i compagni. Lui deve continuare a lavorare”

“Ho puntato su Okafor – aggiunge Fonseca – anche perché è stato con noi durante la pausa per le nazionali. Leao non si è allenato per un giorno perché aveva problemi al flessore”. Infine arriva una battuta su Gabbia e il suo infortunio – “Ieri ha avuto un piccolo problema al polpaccio – conclude Fonseca -. Ha fatto gli esami, ma non c’è nulla. Si è però deciso di non rischiare”.