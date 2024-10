Centrocampista cercasi, il regalo per Fonseca targato Moncada

Milan a caccia di un centrocampista, Moncada pronto a fare un regalo a Fonseca: spunta un ritorno di fiamma

Se nel corso della conferenza stampa pre Milan-Bruges, Paulo Fonseca ha chiuso le porte a possibili rinforzi in attacco a gennaio, diverso invece per quanto riguarda il centrocampo. Sia perché il tecnico non si è espresso a riguardo, ma anche perché la situazione è completamente diversa.

Vero che ci sono alcuni giovani su cui poter contare, ma vero anche che l’infortunio di Bennacer pesa e il club rossonero sta guardando con attenzione a nuovi rinforzi in mediana. La coperta al momento è piuttosto corta e dunque il club sta vagliando diversi nomi per regalare il rinforzo giusto al tecnico portoghese. Tanti sono i giocatori sotto osservazione, profili più o meno costosi. Da Ricci del Torino a Belahyane del Verona, che piace anche all’Inter, senza dimenticare Frendrup del Genoa. A riguardo però c’è da fare le adeguate valutazioni e da prendere in considerazioni diversi fattori.

Milan, può tornare di moda Gourna-Douath per la mediana

Tra questi fattori c’è quello che ha portato il Milan a compiere diverse cessioni nelle ultime ore di mercato: la questione lista giocatori formati all’estero.

Ecco perché per il club rossonero potrebbe virare su un vecchio obiettivo: Lucas Gourna-Douath, centrocampista classe 2003. Mediano cresciuto nel Saint Etienne, apprezzato da tempo da Moncada, Gourna-Douath potrebbe avere tutte le caratteristiche che fanno a caso al club rossonero. I suoi 21 anni di età permetterebbero al Milan di tesserarlo come under-22 e dunque il ragazzo di origini centrafricane non andrebbe ad occupare alcuno slot tra i 17 formati all’estero, slot che al momento sono tutti occupati (per liberarsi il Milan dovrebbe dunque concretizzare una cessione). Le sue caratteristiche tecniche potrebbero portarlo a ricoprire perfettamente il ruolo di vice-Fofana, inoltre Gourna-Douath potrebbe avere un prezzo del cartellino attorno ai 10 milioni di euro, considerato anche il fatto che il ragazzo non sembra più avere il posto da titolare fisso in squadra. Non va dimenticato come i rapporti tra Milan e Salisburgo sono eccellenti, altro fattore che potrebbe giovarne l’acquisto. Il ragazzo potrebbe dunque fare al caso di Fonseca, con Moncada pronto a portare un nuovo innesto transalpino al Milan.