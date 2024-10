Fonseca annuncia la formazione per Milan-Club Brugge: “Ecco la scelta su Leao e Gabbia”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del centrocampista olandese alla vigilia di Milan-Club Brugge, terzo match di Champions League

E’ vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca, che domani scenderà in campo contro il Club Brugge per la terza giornata.

Il Diavolo è chiamato a conquistare la prima vittoria per iniziare a pensare seriamente alla qualificazione alla fase finale. Non mancano i dubbi di formazione per il portoghese, che in conferenza è pronto a fare chiarezza sulle condizioni di Matteo Gabbia e su Rafa Leao, fuori per tutto il match contro l’Udinese.

La conferenza di Fonseca con Calciomercato.it:

Milan in crescita – “La Champions è una competizione diversa, che abbiamo cominciato con due tra le migliori squadre d’Europa. Contro il Liverpool siamo andati in difficoltà , ma con il Bayer si è giocato un match di qualità , dando segnali di crescita. Vogliamo continuare a farlo contro il Club Brugge che gioca molto bene. Non è una sfida decisiva, ma importante. Contro l’Udinese per i primi 30 minuti abbiamo visto tante cose belle. Dopo il rosso abbiamo visto altre cose importanti. L’atteggiamento visto contro i bianconeri voglio vederlo sempre. Si parte da qui per aggiungere altro e crescere ancora. Qualificazione? Non penso molto a lungo termine. Dobbiamo guardare solo al Club Brugge e vincere”

“Rafa Leao e Theo Hernandez giocheranno dal primo minuto. Mi aspetto quello che mi aspetto da tutti, che facciano il massimo per far vincere il Milan. Gabbia? Ha provato oggi e giocherà domani”.

Maignan capitano – “Penso sia uno dei leader del gruppo. Non ho ancora deciso chi sarà capitano domani. Theo? Si è allenato bene”

Nuovo attaccante – “Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho. Non è normale avere Jovic e Abraham fuori, ma c’è Camarda su cui crediamo molto. Non penso serva altro dal mercato in questa posizione. Chukwueze e Okafor? Sono giocatori di qualità che hanno bisogno di fiducia. Hanno fatto bene ed è molto positivo avere elementi allo stesso livello per scegliere”.

Tra le squadre meno fallose, ma troppi cartellini – “Io devo difendere la mia squadra. Siamo un po’ troppo santi, bisogna essere quello che siamo, diavoli. Fare fallo fa parte dell’intelligenza di una squadra. Serve migliorare”

Reijnders – “Stare vicino a Fofana non esalta le sue caratteristiche”.

Pavlovic – “Sta giocando in maniera diversa rispetto a quando era al Salisburgo. Le prime partite ha fatto bene, ma ha fatto anche tante cose in cui deve migliorare in fase difensiva. E’ cresciuto, è stato più equilibrato rispetto a prima, ma deve migliorare ancora. Domani non gioca, ci sarà Tomori con Gabbia”.

Poi Fonseca annuncia tutta la formazione – “Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata”

Milan-Club Brugge, le dichiarazioni di Reijnders

C’è Tiijani Reijnders in conferenza stampa al fianco di Paulo Fonseca. Il centrocampista è uno dei punti fermi della squadra del tecnico portoghese.

Le dichiarazioni del giocatore olandese: “Domani dobbiamo stare attenti per evitare che ci sia un cartellino rosso. Ruolo? Sono un giocatore box to box, gioco in tutte le posizione del mio centrocampo. La mia posizione ideale è l’otto ma posso essere schierato in altri ruoli. Decide il mister”.