Roma, orgoglio Juric: “Da tempo non giocavamo così con l’Inter”

La Roma non riesce a fermare l’Inter: sconfitta di misura all’Olimpico per la truppa di Ivan Juric

Un gol di Lautaro Martinez decide il posticipo domenicale dell’ottava giornata di campionato, Roma ko contro l’Inter.

Non fa drammi Ivan Juric dopo la sconfitta della sua Roma. Il tecnico giallorosso però non manca di sottolineare le pecche e gli aspetti da migliorare della sua squadra dopo la vittoria dell’Inter sul campo della Roma. Ai microfoni di Dazn, il tecnico giallorosso ha ammesso: “Siamo partiti timorosi, i primi quindici minuti non mi sono piaciuti”.

Poi la Roma di Ivan Juric ha “fatto bene fino al gol, che è stato un incidente”. Fino a quel momento “abbiamo giocato bene, creando occasioni che non siamo riusciti a sfruttare”. Secondo Ivan Juric i giocatori della Roma hanno “sbagliato troppo tecnicamente, è davvero un peccato regalare un gol così”. Il tecnico giallorosso indica la ricetta per fare risultato: “Dobbiamo alzare il livello negli ultimi metri e diventare più pericolosi. Questa sera abbiamo limitato l’Inter su tutto, è davvero un grande peccato”.

Roma-Inter, le parole Ivan Juric a fine partita

Il tecnico giallorosso Ivan Juric si è poi soffermato sulla prestazione di Paulo Dybala, sacrificatosi tanto anche in fase difensiva, perdendo inevitabilmente lucidità negli ultimi metri: “Devo lavorarci ancora tanto, i giocatori devono potersi scambiare ma chiaramente i nuovi fanno ancora fatica. Dobbiamo limitare le corse indietro di Dybala, poteva essere molto più semplice. Da parte della squadra c’è una applicazione allucinante, ma dobbiamo scambiarci e correre meno”.

Infine, Ivan Juric ha parlato dell’aspetto relativo all’ambiente, ora da ricompattare dopo le ultime vicende. Secondo Juric l’unico modo per riuscirci “sono i risultati” e per questo motivo il tecnico giallorosso si è detto particolarmente dispiaciuto: “I tifosi erano contenti per alcune cose, ma noi dobbiamo fare il risultato, senza fare troppe chiacchiere”.

L’ex Torino sottolinea che “l modo in cui giocano i giocatori è fantastico, così come il modo di scarificarsi” e continuando su questa strada “i risultati arriveranno. I giocatori fischiati? Devono essere forti, per me hanno fatto un’ottima partita. Da tempo non giocavamo così contro l’Inter”.