PAGELLE E TABELLINO ROMA-INTER 0-1: pasticcio Celik. Thuram fa reparto da solo

Pagelle e tabellino di Roma-Inter, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

ROMA

TOP Svilar 7: anche oggi il migliore. La Roma gioca una buona gara, tenuta a galla anche da Svilar decisivo in più di un’occasione.

Mancini 6

Ndicka 6,5

Angeliño 6. Dal 79′ Hermoso sv

FLOP Celik 5: il fatto che è un peccato è la prestazione nel complesso buona del turco. Che fa un paio di chiusure provvidenziali evitando il secondo gol dell’Inter. Però il primo lo ha sostanzialmente regalato lui: Zalewski fa il primo errore, ma il suo è quello decisivo perché appoggia il pallone a Lautaro che ringrazia. Alla fine è uno sbaglio decisivo che manda a farsi benedire il match.

Cristante 5,5. Dal 79′ Le Fée sv

Koné 5,5. Dal 53′ Pisilli 6

Zalewski 5,5. Dal 71′ Baldanzi 6

Dybala 5,5. Dal 79′ Soulé sv

Pellegrini 6

Dovbyk 5,5

Allenatore: Ivan Juric 6

INTER

Sommer 6

Pavard 6

Acerbi 6. Dal 27′ De Vrij 6,5

Bastoni 6,5. Dal 71′ Bisseck 6

Darmian 6. Dal 71′ Dumfries 6

Barella 6,5

Calhanoglu sv. Dal 12′ Frattesi 6

Mkhitaryan 6

Dimarco 6

TOP Thuram 6,5: non segna, non fa assist. Ma che partita! In questo momento è il giocatore più forte della Serie A a mani basse. Non perde mai e poi mai il pallone, nel primo tempo a momenti si guadagna un rosso a Cristante. Gestisce in maniera sempre lucida e qualitativa il pallone in ogni zona di campo. Tanta roba, soprattutto perché fa reparto da solo, tiene tutti i palloni senza che ci fossero tanti compagni a dargli manforte.

Lautaro 6,5. Dal 71′ Correa 6

Allenatore: Simone Inzaghi 6

Arbitro: Massa 5

Il tabellino di Roma-Inter

Ammoniti: Barella (I), Cristante (R), Pisilli (R), Darmian (I), Inzaghi (I)

Marcatori: 60′ Lautaro Martinez (I)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño (Hermoso 79′); Celik, Cristante (Le Fée 79′), Koné (Pisilli 53′), Zalewski (Baldanzi 71′); Dybala (Soulé 79′), Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Hermoso, Le Fée, Paredes, Pisilli, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (De Vrij 27′), Bastoni (Bisseck 71′); Darmian (Dumfries 71′), Barella, Calhanoglu (Frattesi 12′), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro (Correa 71′).

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Frattesi, Taremi, Arnautovic, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Carbone, Peretti. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Di Paolo.