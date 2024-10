Lazio e Inter KO, Cabal e il retroscena di mercato: “Ho sempre sognato la Juve”

Juan Cabal protagonista nella vittoria della Juventus contro la Lazio: le parole in conferenza stampa del terzino bianconero

Sospiro di sollievo nel finale per la Juventus, che all’86’ riesce a trovare il gol vittoria nell’anticipo di campionato contro la Lazio grazie a una maldestra autorete di Gila.

Decisivo nell’occasione il cross dalla sinistra di Juan Cabal, tornato titolare nell’undici bianconero e con il colombiano che si è segnalato come uno dei migliori in campo della sfida dell’Allianz Stadium: “Sono molto felice, lavoro tutta la settimana per dare il massimo sia giocando dall’inizio che per cinque minuti. Do sempre tutto quando scendo in campo – le dichiarazioni in conferenza stampa dell’ex terzino del Verona – Sappiamo cosa rappresenta questa squadra e dobbiamo lasciare la vita in campo per la Juve”.

Cabal prosegue: “Durante la settimana lavoriamo forte. Tutti partecipiamo alla fase difensiva: difensori, attaccanti e centrocampisti. Tutti difendiamo e attacchiamo. Ho giocato l’ultima partita contro la Roma, è difficile non giocare per tanto tempo. Però Thiago Motta e i compagni hanno fiducia in me e io lavoro tutta la settimana per dare il mio contributo alla squadra”.

Calciomercato Juventus, Cabal svela: “Anche la Lazio mi aveva cercato in estate”

Lazio furibonda nel post partita, con il terzino colombiano che non vuole entrare però nel merito delle polemiche arbitrali: “Non è colpa della Juventus, dobbiamo pensare solo a noi stessi. La decisione l’ha presa l’arbitro”.

Infine, Cabal svela un croccante retroscena sul suo passaggio alla Juventus. Sulle sue tracce non c’erano soltanto la ‘Vecchia Signora’ e l’Inter: “La Lazio mi aveva cercato in estate, però la Juve è la Juve e quando si è presentata l’occasione non ci ho pensato un attimo. La Lazio è una grande squadra, ma io fin da bambino ho sempre sognato di giocare nella Juventus e fortunatamente sono qua adesso”, conclude il giovane colombiano dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.